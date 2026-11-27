Der israelische Oppositionsführer Eisenkot hat noch bis zum 6. Dezember Zeit, eine Mehrheit zusammenzubekommen. Mit der Partei des amtierenden Premiers Netanjahu stecken die Gespräche auch nach fünf Treffen fest.

Der israelische Oppositionsführer Eisenkot hat noch bis zum 6. Dezember Zeit, eine Mehrheit zusammenzubekommen. Mit der Partei des amtierenden Premiers Netanjahu stecken die Gespräche auch nach fünf Treffen fest.

Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot sieht bei den Verhandlungen über eine Große Koalition mit der Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu keine Fortschritte. Netanjahus rechtskonservative Likud-Partei sei derzeit nicht bereit, bei irgendeinem wesentlichen Thema voranzukommen und Kompromisse einzugehen, teilte Eisenkot auf der Plattform X mit. Verhandlungsteams beider Seiten hätten sich in den vergangenen zwei Wochen fünfmal getroffen, dennoch sei keine Vereinbarung erzielt worden.

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Laut dem Vorsitzenden der Mitte-Partei Jaschar ist Netanjahus Partei nicht dazu bereit, auf Hardliner in der Regierung zu verzichten. Eisenkot warf Likud-Vertretern vor, Zeit zu schinden, bis sein Mandat zur Regierungsbildung ausläuft und eine Neuwahl anzustreben. Eisenkot betonte aber, dass es an anderer Stelle Fortschritte gegeben habe: So seien Koalitionsvereinbarungen mit der ultrarechten Partei Israel Beitenu und den linksliberalen Demokraten unterzeichnet worden. Auch mit einer dritten Oppositionspartei arbeite er daran, bald ein Abkommen zu erzielen.