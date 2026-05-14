Eisheilige "Bonifatius" sorgt für Kaltstart bei "Amundi German Masters"

Die Eisheilige "Bonifatius" sorgte bei den "Amundi German Masters" für einen Kaltstart. Zwei Deutsche Frauen kamen mit den Bedingungen auf der Green-Eagle-Anlage vor den Toren von Hamburg am besten zurecht und übernahmen die Führung.

Heftige Regengüsse, Bibber-Temperaturen. Die grimmige Eisheilige "Bonifatius" sorgte bei den "Amundi German Masters " (350.000 Euro Preisgeld) für einen Kaltstart. Auf der ersten Runde des einzigen deutschen Golf -Turniers der Ladies European Tour (LET) kamen zwei Deutsche Frauen mit den Bedingungen auf der Green-Eagle-Anlage vor den Toren von Hamburg am besten zurecht – und übernahmen beim Heimspiel die Führung.

Die Lokalmatadorin vom Golfclub Falkenstein spielte vor den Augen ihrer Eltern und zahlreichen Freunde eine starke 66er-Runde (sieben unter Par). Hinterher schwärmte die Silbermedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele von Paris: "Der Platz ist in richtig gutem Zustand – wenn man bedenkt, dass hier vor zwei Monaten noch Schnee lag, ist das, was die Greenkeeper hier auf die Beine gestellt haben, wirklich beeindruckend.

Es ist extrem schön zu sehen, wie viele Leute heute Morgen dabei waren und uns unterstützt haben – das Wetter war wirklich nicht gut, und trotzdem war vor allem auf den zweiten Neun jedes Loch vollgepackt mit Zuschauern.

"Besser als Henseleit war nur eine: Leonie Harm (28/St. Leon-Rot). Rocklegende Alice Cooper (78) hatte den extrem langen Nordkurs in Winsen/Luhe einst "grünes Monster" getauft. Harm zog dem Monster eiskalt den Zahn! Die Stuttgarterin brauchte sogar nur 65 Schläge (-8) und stellte damit einen Platzrekord für Frauen auf!

Dabei hatte sie sogar gleich einen doppelten Kaltstart! Montag hatte sie noch in England abgeschlagen, dort jedoch bei einem Qualifikationsturnier knapp die Startberechtigung für die Women's U.S. Open verpasst. Daher flog sie Dienstagmorgen von London weiter nach Hamburg. Dann das Drama: Ihre Golftasche mit den speziell für sie gefertigten Schlägern war zunächst am Flughafen stehengeblieben.

Der Super-GAU! Weil die Tasche erst Dienstagabend nachgesendet wurde, konnte Harm daher keine richtige Proberunde spielen.

"Ich bin natürlich super, super zufrieden, wie das heute gelaufen ist", sagte Harm stolz. Im Feld der 132 Frauen schafften es für weitere Deutsche in die Top 10: Laura Fünfstück (-5), Helen Briem (-4) sowie Alexandra Försterling und Chiara Noja (beide -3). Freitag, am Tag der "kalten Sophie", geht's auf die zweite Runde. Sportbild.de überträgt von 14 bis 18 Uhr live





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