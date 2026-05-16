Eisheiligen-Hochzeit in Deutschland: Taucht weiterhin in kühler Luft von Norden

Die Eisheiligen hatten das Land noch mal fest im Griff, aber das Schietwetter greift nach Deutschland. Der kommende Samstag ist heiß mit aufgewogener Luft.

Jetzt reicht’s mit Regen, Graupel und Bibber-Kälte! Die Eisheiligen hatten das Land noch mal fest im Griff. Nach den vergangenen Tagen hoffen alle auf freundlicheres Wetter.

Und endlich keimt die Hoffnung auf Sonne. Doch: Ganz vorbei ist das Schietwetter, wie Hamburger und Norddeutsche dazu sagen, noch nicht! Ein Tief über Südskandinavien schickt auch am Samstag weiter kühle und feuchte Luft von Norden nach Deutschland. Gleichzeitig lockert die Bewölkung aber öfter auf.

Die Sonne zeigt sich wieder häufiger.

"Im Norden und Osten dürfen Sie die Regenjacke weitgehend im Schrank lassen", sagt Wetterexperte Dominik Jung zu BILD. Vor allem in Brandenburg, Berlin und Sachsen sind längere sonnige Abschnitte drin





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