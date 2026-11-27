Liveticker vom Spiel Kölner Haie gegen Straubing Tigers vom 27.11.2026: heute live.

Austin verschiebt auf die linke Seite und schlenzt den Puck aus der Distanz auf die kurze Ecke. Skarek hat freie Sicht und fährt schnell seinen Schoner aus....wird's mal kuschelig!

Vor Skarek wird geschubst und kurz mit den nassen Handschuhen durchs Gesicht gewischt. Die Refs ziehen die Streithähne auseinander und verzichten diesmal auf Strafzeiten. Nach einem verunglückten Pass der Tigers führt ein Icing zu einem Offensiv-Bully der Haie. Die Haie gewinnen das Bully und dann...

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Beim Forechecking nerven die Tigers die Haie jetzt auch bei jedem Angriff. Nach 30 Minuten steht schon mal fest: Die Haie erleben einen komplizierten Abend in der eigenen Arena. Auch im zweiten Durchgang kreieren die Tigers bei ihren Angriffen deutlich mehr Torgefahr. Duszak fährt bei einem Konter mit nach vorne und knallt den Puck aus dem Vollsprint in Brückmanns Handhschuh.