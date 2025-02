Eishockey: Frankfurt feiert knappes Penalty-Sieger

Die Augsburger Panther lagen in Frankfurt mit 0:4 zurück, kämpften sich aber zurück und sorgten für ein spannendes Ende. Das Penaltyschießen entschied den 5:4-Sieg für die Frankfurter.

Die Panther lagen in Frankfurt nach 31 Minuten mit 0:4 zurück. Doch die Mannschaft von Trainer Jeff Tomlinson kämpfte sich zurück und schaffte noch den 4:4-Ausgleich. Nach einer torlosen Verlängerung ging es ins Penalty schießen, wo sich die Frankfurt er in dem 14. Versuch mit 5:4 durchsetzen konnten. Die ersten gefährlichen Torchancen der Partie erkämpften sich die Augsburger Panther .

Verteidiger Denis Reul prüfte den Frankfurter Schlussmann Thomas Greiss, der in dieser Saison als Ersatzmann für Frankfurt auf dem Eis steht. Greiss, ein 39-jähriger gebürtiger Füssener mit 385 NHL-Partien unter anderem für die St. Louis Blues, Detroit Red Wings oder New York Islanders, war am Freitagabend der erste Wahl des Trainers. Nach wenigen Minuten setzten die Frankfurter den Ton an. Nach einem Konter lief Frankfurts Chris Wilkie alleine auf Markus Keller zu und überwand den AEV-Torwart zum 1:0. Die Augsburger Panther gerieten in der Abwehr in Bedrängnis. Maksim Matushkin erhöhte in Überzahl auf 2:0, und Wilkie stellte in der 18. Minute auf 3:0. Im dritten Abschnitt ging es für die Panthers nochmal richtig los. Linus Fröberg erhöhte in der 31. Minute aus spitzem Winkel auf 4:0. Doch die Augsburger Panther gaben die Hoffnung nicht auf. Cody Kunyk verkürzte in der 39. Minute auf 1:4. Chris Collins verkürzte in der 45. Minute auf 2:4, und Nick Baptiste schob in der 46. Minute zum 3:4 ein. Die Frankfurter taumelten wie angezählte Boxer durch den Eisring. Gut zwei Minuten vor dem Ende brachte Mitchell einen sechsten Feldspieler für den Torwart. Anthony Louis traf in der 60. Minute zum 4:4-Ausgleich. Im Penaltyschießen gelang Cameron Brace der entscheidende Treffer zum 5:4 für Frankfurt.





