Eishockey-Legende Claude Lemieux im Alter von 60 Jahren verstorben

Der viermalige Stanley-Cup-Gewinner Claude Lemieux ist tot. Der ehemalige NHL-Star starb mit 60 Jahren in Florida. Die Eishockey-Welt trauert um einen der größten Playoff-Performer der Geschichte.

Die Eishockey -Welt trauert um einen ihrer größten Helden. Claude Lemieux , der viermalige Stanley-Cup-Champion, ist im Alter von nur 60 Jahren verstorben. Nach Angaben der Behörden in Florida hat der ehemalige Profi Suizid begangen.

Der Kanadier, der zusätzlich die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß, galt als absoluter Topstar in der NHL und sicherte sich den begehrten Stanley Cup gleich mit drei verschiedenen Franchises: 1986 mit den Montreal Canadiens, 1995 und 2000 mit den New Jersey Devils sowie 1996 mit den Colorado Avalanche. In seiner beeindruckenden NHL-Karriere absolvierte er insgesamt 1215 Spiele, in denen er 379 Tore erzielte und 407 weitere Torvorlagen verbuchte.

NHL-Commissioner Gary Bettman drückte in einem offiziellen Statement die tiefe Betroffenheit der Liga aus: "Die NHL trauert um Claude Lemieux, einen der besten Profis in wichtigen Spielen in der Geschichte des Eishockeys.

" Auch US-Präsident Donald Trump würdigte den Verstorbenen als "wahre Legende des Spiels und einen der härtesten Wettkämpfer, den das Hockey je gesehen hat". Lemieux war bekannt für seine außergewöhnliche mentale Stärke und seine Fähigkeit, in den entscheidenden Play-off-Spielen seiner Karriere Höchstleistungen zu bringen. Bereits in seiner Rookie-Saison 1986 war er mit zehn Toren in den Play-offs maßgeblich am Stanley-Cup-Sieg der Canadiens beteiligt und wurde zum unvergessenen Helden in Montreal.

Seine Popularität in der Stadt blieb auch Jahrzehnte später ungebrochen, wie ein warmer Applaus der Fans bei seinem jüngsten öffentlichen Auftritt während der Eastern Conference Finals zeigte. Der Stürmer stand in 15 aufeinanderfolgenden Saisons mit seinen Teams in den NHL-Playoffs, was eine beispiellose Konstanz demonstriert. In 234 Play-off-Partien erzielte er 80 Tore und festigte seinen Ruf als "Playoff-Performer". Nach seinem Rücktritt als aktiver Spieler war Lemieux als Spieleragent tätig und vertrat unter anderem den deutschen Nationalspieler Moritz Seider.

Team-Besitzer Geoff Molson von den Montreal Canadiens sagte in einer emotionalen Reaktion: "Heute ist ein trauriger Tag für die Canadiens-Familie und die gesamte Eishockey-Gemeinschaft. Ich möchte Claudes Familie und seinen Angehörigen mein aufrichtigstes und tiefstes Beileid aussprechen. Claude war ein leidenschaftlicher Wettkämpfer, der in entscheidenden Momenten zur Höchstform auflief. Er war ein unermüdlicher, mutiger und hartnäckiger Spieler, der das Team zu den höchsten Ehren führte.

Er verkörperte die Essenz eines Spielers der Montreal Canadiens. Heute trauern wir um den viel zu frühen Tod eines unserer Champions.





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