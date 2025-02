Eishockey-Legende Patrick Reimer kehrt zum ESV Kaufbeuren zurück

Patrick Reimer, ehemaliger DEL-Rekordtorschütze, wechselt nach seinem Karriereende als Spieler als Sportlicher Leiter zum Zweitligisten ESV Kaufbeuren. Reimer bleibt bis zum Saisonende Trainer der U18-Nationalmannschaft des DEB und wird das Team bei der Weltmeisterschaft in den USA betreuen.

Patrick Reimer , ehemalige DEL -Rekordtorschütze, beginnt nach seinem Karriereende als Aktiver eine neue Laufbahn als Sport funktionär. Der 42-Jährige wird die Position des Sport lichen Leiters beim Zweitligisten ESV Kaufbeuren übernehmen, nachdem er seine Tätigkeit beim Deutschen Eishockey -Bund (DEB) zum Saisonende beendet. Reimer bleibt bis dahin Trainer der U18-Nationalmannschaft und wird das Team bei der Weltmeisterschaft in den USA betreuen, die ab dem 23. April stattfindet.

Christian Künast, DEB-Sportdirektor, äußerte sich zum Wechsel: „Auch wenn wir es selbstverständlich bedauern, dass Patrick Reimer seine Aufgabe als U18-Bundestrainer nach der Saison niederlegen wird, begrüßen wir, dass er eine verantwortungsvolle Funktion beim ESV Kaufbeuren übernimmt. Denn letztlich ist es eines unserer Verbandsziele, deutsches Personal in entsprechende Positionen auf Vereinsebene zu bringen.“Reimer sieht den Schritt nach Kaufbeuren als eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Er hat beim ESV diverse Jugendteams durchlaufen und spielte in der Saison 2004/05 für den Zweitligisten in der DEL. Insgesamt absolvierte er für die Düsseldorfer EG und die Nürnberg Ice Tigers 1069 DEL-Spiele inklusive 394 Treffern - ein Ligarekord. Der Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 bedankte sich beim DEB für das Vertrauen in der jüngeren Vergangenheit. Nach seinem Karriereende war er beim DEB als Development Coach für den männlichen Nachwuchs und als U18-Assistenztrainer tätig, ehe er zum Junioren-Bundestrainer aufstieg. Reimer sagte: „Ich bin erleichtert, dass wir die Situation beiderseitig schnell und zielführend klären konnten und ich mich jetzt bis Saisonende mit ganzer Kraft und Konzentration auf die bevorstehende U18-Weltmeisterschaft mit der Mannschaft und dem Staff vorbereiten kann.“ Im Rahmen seiner Vorstellung äußerte sich der 42-Jährige zudem zu den Beweggründen seiner Entscheidung: „Der ESVK liegt mir sehr am Herzen und ist der Verein, der es mir persönlich ermöglicht hat, eine tolle Eishockey-Karriere zu haben. Deswegen möchte ich jetzt auch etwas zurückgeben.“





