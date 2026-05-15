Eishockey-Nationalmannschaft startet WM in Zürich mit Finnland als Auftaktgegner

Die Eishockey-Nationalmannschaft startet ihre WM-Teilnahme in Zürich mit Finnland als Auftaktgegner. Bundestrainer Harold Kreis erwartet ein schweres Spiel und betont die Bedeutung jedes Spiels. Stürmer Dominik Kahun ist begeistert und erwartet ein sehr schweres Spiel.

Endlich ist es so weit. Die Spieler unserer Eishockey-Nationalmannschaft fiebern dem heutigen Start bei dieser WM hier in Zürich entgegen. Und es geht gleich gegen einen der Favoriten.

Finnland (16.20 Uhr MagentaSport, ProSieben) heißt unser Auftaktgegner. Bundestrainer Harold Kreis (67): "Die Finnen spielen sehr diszipliniert. Dass direkt zu Beginn der WM die sehr starken Gegner auf uns warten, hatten wir uns ein wenig gewünscht. Ich erwarte spielerisch einen guten Start in das Turnier.

Wir wollen vorne mitrennen und you can‘t fall behind. Jedes Spiel ist wichtig. In jedes Spiel gehen wir mit der Einstellung rein: Playing the winning game. Daran werden wir alles setzen.

Mal sehen, wie die Karten fallen. Aber wir unterschätzen kein Spiel und keinen Gegner.

". Stürmer Dominik Kahun (30, Lausanne): "Die Vorfreude ist riesig. Die Arena in Zürich kenne ich sehr gut. Letztes Jahr habe ich hier in der Schweizer Liga das Finale gespielt.

Die Stimmung im Team ist überragend. Wir haben eine super Truppe. Die Finnen gehören jedes Jahr zu den Favoriten. Wir erwarten ein sehr, sehr schweres Spiel und wir werden alles analysieren.

Die Laufbereitschaft muss da sein. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute bereit sein.

". Harold Kreis über das WM-Ziel: "Wir wollen das Viertelfinale erreichen. Es ist jetzt auch keine einfache Vorrundengruppe, aber die ist nie einfach. Das Ziel ist, die Endrunde zu erreichen.





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