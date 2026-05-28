Eishockey-Nationalspieler Phillip Sinn wechselt zu den San Jose Sharks in die NHL

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Phillip Sinn verlässt den EHC Red Bull München und schließt sich den San Jose Sharks in der nordamerikanischen NHL an. Der 22-jährige Verteidiger unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei dem kalifornischen Franchise, das sich im Umbruch befindet und von dem deutschen Mitbesitzer Hasso Plattner geführt wird. Sinn blickt auf eine erfolgreiche Zeit bei Red Bull zurück und erreichte mit der deutschen Nationalmannschaft die WM in der Schweiz.

Nachdem bereits bekannt war, dass Eishockey -Nationalspieler Phillip Sinn den EHC Red Bull München verlassen würde, steht der neue Verein jetzt fest. Der 22-jährige Verteidiger wechselt in die nordamerikanische NHL zu den San Jose Sharks .

Das teilte die aufstrebende Franchise aus Kalifornien am Donnerstag mit. Zuvor hatten die Münchner verkündet, Sinn habe ein entsprechendes Angebot angenommen, ohne jedoch den konkreten Club zu nennen. Bei den Sharks, bei denen unter anderem das kanadische Toptalent Macklin Celebrini spielt, erhält Sinn einen Einstiegsvertrag über zwei Jahre. San Jose befindet sich nach schwachen letzten Jahren noch im Umbau, verpasste die Playoffs in der vergangenen Hauptrunde nur knapp.

Mitbesitzer desKlubs ist der Deutsche Hasso Plattner, der das IT-Unternehmen SAP mitbegründet hat. General Manager Mike Grier äußerte sich begeistert über die Verpflichtung: "Phillip ist ein junger Verteidiger, der bereits Erfahrung im Eishockey auf hohem Niveau gesammelt und bei internationalen Turnieren gegen einige der besten Spieler der Welt gespielt hat. Wir freuen uns, ihn in unserer Organisation zu haben, während er sich weiterentwickelt.

" In der vergangenen Saison hatte Sinn in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 46 Spiele für die Münchner absolviert, bei der WM in der Schweiz kam er zu fünf Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft. Für Sinn geht mit dem Wechsel nach Nordamerika ein Traum in Erfüllung.

Christian Winkler, Managing Director Sports beim EHC, sagte: "Wir sind stolz, Phillip auf dem Weg zu diesem Traum über die Red Bull Eishockey Akademie, Red Bull Salzburg und Red Bull München begleitet und gefördert zu haben.

" Sinn war im Sommer 2025 nach München gewechselt, zuvor hatte er beim EC Red Bull Salzburg gespielt. "Dieser Traum, der sich für mich jetzt ermöglicht, wäre ohne die jahrelange Unterstützung der Red Bull Eishockey Organisation nicht in Erfüllung gegangen", sagte Sinn. "Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der mir bis hierhin geholfen hat.





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