Eishockey Spieler Marco Niewollik nach schwerer Nackenverletzung dankbar für die Unterstützung

Der 20-jährige Eishockeyspieler Marco Niewollik wurde bei einem Oberliga-Spiel schwer am Nacken verletzt. Er dankt für die Unterstützung und blickt optimistisch auf die kommenden Monate.

Eishockey spieler Marco Niewollik erlitt vor zwei Wochen bei einem Oberliga-Spiel des EC Peiting eine schwere Nackenverletzung . Nach einem Check und dem daraus resultierenden Sturz gegen die Bande blieb der 20-Jährige regungslos auf dem Eis liegen. Er wurde per Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht und dort unterzog sich einer ersten großen Operation. Eine zweite Operation steht noch bevor.

\Obwohl Niewollik in den vergangenen zwei Wochen laut Vereinsangaben kleine gesundheitliche Fortschritte gemacht hat, befindet er sich laut den Augsburger Panther noch am Anfang eines langwierigen Rehabilitationsprozesses. Details zur Verletzung wurden nicht genannt. Der Stürmer selbst dankte für die vielen Nachrichten, die er in den letzten Tagen erhalten hat und sagte, dass diese ihm Kraft für die kommenden Monate geben. \Sein ganzer Fokus liegt nun auf der zweiten Operation und der anschließenden Reha, um möglichst schnell wieder zu Kräften zu kommen. Die Nachricht von der schweren Verletzung war für alle im Club ein großer Schock. Die Augsburger Panther stehen hinter dem jungen Spieler und wünschen ihm viel Kraft, eine schnelle und hoffentlich vollständige Genesung.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eishockey Marco Niewollik Augsburger Panther Nackenverletzung Rehabilitation

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Große Sorge um schwer verletzten Panther-Stürmer Marco NiewollikDer 20-jährige Angreifer Marco Niewollik, der derzeit per Förderlizenz für den EC Peiting spielt, hat sich bei einem Spiel schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Unfallkrankenhaus Murnau gebracht werden. Der Stürmer wurde von einem Gegenspieler schwer im Hals- und Kopfbereich gecheckt.

Weiterlesen »

Schock-Verletzung bei Augsburger Panther-Stürmer Marco NiewollikMarco Niewollik, 20-jähriger Stürmer des Augsburger EV, erlitt eine schwere Verletzung im Hals- und Kopfbereich während eines Oberligaspiels für Peiting. Der Spieler wurde schwer gecheckt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Augsburger Panther stehen in engem Kontakt mit der Familie des Spielers und den Ärzten.

Weiterlesen »

Schock-Check im Oberliga-Spiel: Panther-Talent Marco Niewollik schwer verletztNach einem schweren Check im Oberliga-Spiel ist der junge Panther-Stürmer Marco Niewollik schwer verletzt worden. Der 20-Jährige musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die medizinische Versorgung des Spielers wird in Murnau gewährleistet.

Weiterlesen »

Er wurde nur 26 Jahre alt: Trauer um deutschen Eishockey-NationalspielerEishockey-Nationalspieler Tobias Eder ist im Alter von 26 Jahren verstorben. Der Stürmer der Eisbären Berlin erlag den „Komplikationen eines

Weiterlesen »

Scholz und Merz im heftigen Schlagabtausch über AfD-UnterstützungIm Bundestag lieferten sich Kanzler Olaf Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz einen ungewöhnlich scharfen Schlagabtausch über den Umgang mit der AfD. Scholz warf Merz vor, die klare Abgrenzung zu extrem rechten Parteien aufzugeben, während Merz die AfD-Unterstützung für seine Migrationspolitik verteidigte. Auch AfD-Chefin Alice Weidel attackierte beide.

Weiterlesen »

Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder mit 26 Jahren gestorbenDer Eishockey-Nationalspieler Tobias Eder ist mit 26 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Der Stürmer des deutschen Meisters Eisbären Berlin erlag seinem Leiden nach einer kurzen Phase der Hoffnung, als sich sein Zustand um den Jahreswechsel herum zu stabilisieren schien. Die Eishockey-Welt steht in Trauer.

Weiterlesen »