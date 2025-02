Eishockey-Unfall: Schiedsrichter nach Zusammenstoß mit Spieler ins Krankenhaus gebracht

Bei der DEL-Partie zwischen den Straubing Tigers und den Kölner Haien wurde Schiedsrichter Martin Frano nach einem Zusammenstoß mit Justin Scott schwer verletzt. Der Unparteiische musste mit einer Trage vom Eis gebracht und direkt ins Krankenhaus gefahren werden.

Eishockey-Profi fährt Schiedsrichter über den Haufen – Krankenhaus! Die Partie zwischen Straubing Tigers und den Kölner Haien wird schon nach wenigen Sekunden von einem Unfall überschattet. Nach einem Zusammenprall liegt Schiedsrichter Martin Frano plötzlich auf dem Eis. Er wird auf einer Trage zunächst aus der Halle und anschließend direkt ins Krankenhaus gebracht.

Die DEL-Partie zwischen Straubing Tigers und den Kölner Haien (4:3) ist erst wenige Sekunden alt, als den Fans und Spielern der Atem stockt. Schiedsrichter Martin Frano liegt plötzlich mit Schmerzen auf dem Eis. Was genau passiert ist, weiß zunächst niemand so genau. Auch MagentaSport-Kommentator Christoph Stadtler schwankt zwischen Ratlosigkeit und Besorgnis. „Um Gottes Willen, was ist da denn passiert? Das sah gar nicht gut aus. Kleiner Schock-Moment zu Beginn der Partie“, sagt Stadtler. Während Sanitäter zu Frano eilen, wird nach und nach klar, was vorgefallen ist. Wie in der Wiederholung zu erkennen ist, wird der Unparteiische von Straubing-Profi Justin Scott böse von den Beinen geholt – natürlich unabsichtlich. Der 29-Jährige trifft Frano auf Kniehöhe. Stadtler weiter: „Ach herrje, meine Güte! Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Hoffen wir, dass es Martin Frano schnell wieder gut geht, das ist das Wichtigste.“ Verletzter Schiedsrichter direkt ins Krankanhaus gebracht Die Partie ist für den 43-Jährigen aber zunächst beendet. Er wird nach kurzer Behandlungspause mit einer Trage vom Eis gebracht. Immerhin: Als Frano unter Applaus der Zuschauer aus der Halle gefahren wird, hebt er den rechten Arm. Ein Moment, den der MagentaSport-Kommentator als „gutes Zeichen” deutet. Kurz darauf bestätigt er, dass Frano direkt ins Krankenhaus gebracht worden ist. Offenbar hat er sich am Knie verletzt! Aufmunternde Worte gibt es nicht nur vom Mann am Mikrofon, auch die Tigers wünschen dem Schiedsrichter auf X „eine gute und schnelle Genesung”





RTL_com / 🏆 101. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

EISHOCKEY DEL UNFALL SCHIEDSRICHTER VERLETZT

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Selke nach Zusammenstoß mit Leistner ins Krankenhaus - HSV jubelt über 3:2-Sieg in BerlinDer HSV feierte einen 3:2-Sieg gegen Hertha Berlin, doch die Freude trübt sich durch die Gesichtsverletzung von Davie Selke. Nach einem Zusammenstoß mit Toni Leistner musste Selke ins Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose steht noch aus, doch der HSV befürchtet einen längeren Ausfall.

Weiterlesen »

„Bauer sucht Frau“-Schäfer Heinrich nach Schaf-Zusammenstoß im KrankenhausSorge um Schäfer Heinrich: Der „Bauer sucht Frau“-Kultstar musste nach einem Zusammenstoß mit einem seiner eigenen Tiere operiert werden.

Weiterlesen »

Eishockey: Mannheim siegt im Overtime nach fragwürdiger Schiedsrichter-EntscheidungDas Spiel der Nürnberg Ice Tigers und der Adler Mannheim zeigte viel Kampf, Tempo und Leidenschaft - und am Ende eine fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidung, die den Kurpfälzern zum Overtime-Sieg verhalf.

Weiterlesen »

Eishockey: Leistungen der DEL-Schiedsrichter sorgen für ÄrgerDie Schiedsrichter in der Deutschen Eishockeyliga sorgen gerade wieder für Diskussionen. Viele Beobachter attestieren ihnen schlechte Leistungen. Jetzt hat ein Funktionär seinem Ärger Luft gemacht.

Weiterlesen »

Schiedsrichter-Honorare 2024/25: So viel verdienen Bundesliga-SchiedsrichterDer aktuelle Artikel listet die Honorare der 22 aktiven Bundesliga-Schiedsrichter für die Saison 2024/25 auf. Neben den Einsatzhonoraren vom DFB beziehen sie ein jährliches Grundgehalt in drei Stufen, abhängig von ihrer Rangstufe.

Weiterlesen »

Eishockey-Unfall: Fox ins Krankenhaus - Erinnerungen an Johnson-DramaEishockey-Profi Dane Fox erlitt im Spiel gegen Landshut eine schwere Kopfverletzung durch einen Schlittschuh eines Gegners. Der Spieler musste ins Krankenhaus, konnte aber das Eis selbst verlassen. Der Vorfall weckt Erinnerungen an den tödlichen Unfall von Adam Johnson.

Weiterlesen »