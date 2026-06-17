Eishockey-Weltmeister Kyle Calder im Alter von 47 Jahren verstorben

Der ehemalige NHL-Spieler und Weltmeister von 2003, Kyle Calder, ist nach kurzer Krankheit gestorben. Seine Tochter verabschiedete sich emotional auf Instagram, und die Chicago Blackhawks drücken ihr tiefes Beileid aus.

Der ehemalige Eishockey - Weltmeister Kyle Calder ist im Alter von nur 47 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Seine Tochter Madison nahm mit emotionalen Worten auf Instagram Abschied.

Sie schrieb: Papa, es wird niemals genug Worte auf der Welt geben, um zu beschreiben, welch unglaubliches Glück ich hatte, dich als meinen Vater zu haben. Niemals hätte ich auch nur im Traum daran gedacht, dass dieser Tag kommen würde. Es wird für immer eine Lücke in meinem Herzen geben, aber auch für immer einen Platz, der nur dir gehört. Madison beschrieb ihren Vater weiterhin als Vater, Ehemann, Sohn, Mann, Freund, Trainer und Hockeyspieler.

Sie betonte die Lektionen, die er ihr beigebracht habe, die Stärke, die er vorgelebt habe, und den Menschen, zu dem er sie Tag für Tag ermutigt habe, zu werden. Sie schloss mit den Worten: Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt - bis zum Mond und zurück, unendlich. Halt mir einen Platz auf dem Eis frei, Papa. Ich weiß, dass du im Himmel deine Runden drehst und uns alle von dort oben anfeuerst.

Flieg hoch. Kyle Calder war ein kanadischer Eishockeyspieler, der in der NHL für verschiedene Teams aktiv war, darunter die Chicago Blackhawks, Philadelphia Flyers, Detroit Red Wings, Los Angeles Kings und Anaheim Ducks. In seiner Karriere absolvierte er insgesamt 590 Spiele in der NHL-Regular-Season. Ein besonderer Höhepunkt seiner Laufbahn war der Gewinn der Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahr 2003 mit der kanadischen Nationalmannschaft.

Im Viertelfinale zuvor besiegte Kanada die deutsche Nationalmannschaft mit 3:2 nach Verlängerung. Die Chicago Blackhawks reagierten mit einer Stellungnahme auf den plötzlichen Tod. Danny Wirtz, Besitzer des Teams, erklärte: Die Chicago Blackhawks trauern um den Verlust von Kyle Calder und sprechen Kyles Familie in dieser extrem schwierigen und tragischen Zeit ihr tiefstes Beileid aus. Kyle ging mit derselben Leidenschaft, Intensität und unglaublichen Hingabe an das Leben heran, die auch sein Spiel auszeichneten.

Mit diesen Worten wird das Vermächtnis eines Spielers gewürdigt, der sowohl auf als auch neben dem Eis tiefe Spuren hinterlassen hat. Die Eishockey-Community und die Fans trauern um einen talentierten Sportler und eine prägende Persönlichkeit





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