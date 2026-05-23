Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz wird vom 15. bis 31. Mai stattfinden. Die Schweiz ist Gastgeberland und Zürich und Freiburg sind die beiden Spielorte.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz wird vom 15. bis 31. Mai stattfinden. Die Schweiz ist Gastgeberland und Zürich und Freiburg sind die beiden Spielorte.

Insgesamt nehmen 16 Nationalmannschaften an dem Turnier teil, darunter auch Deutschland. Das deutsche Team wird in der Gruppe A in der Swiss Life Arena in Zürich spielen, während die Gruppe B in der BCF Arena in Freiburg bestritten wird. Die Viertelfinals werden aufgeteilt, während die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale in der Swiss Life Arena in Zürich stattfinden. Die Qualifikation für die K.-o.

-Runde wird in der Gruppenphase entschieden, wobei die vier besten Teams jeder Gruppe sich für die nächste Runde qualifizieren. Im Viertelfinale spielen die Tabellenersten gegen die Tabellenvierten und die Tabellenzweiten gegen die Tabellendritten der jeweils anderen Gruppe. Die Halbfinals werden zwischen den Gruppensiegern und den Gruppenzweiten der jeweils anderen Gruppe ausgetragen. Die Spiele des deutschen Teams werden im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX übertragen





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Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 Schweiz Zürich Freiburg Deutschland

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