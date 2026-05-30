Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 wird in der Schweiz ausgetragen. 16 Nationen werden um den Titel kämpfen, darunter Deutschland. Die Spiele werden in zwei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 wird in der Schweiz ausgetragen. Vom 15. bis 31. Mai werden 16 Nationen um den Titel kämpfen. Deutschland ist wieder mit dabei und wird sicherlich versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen.

Die Spiele werden in zwei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt. In der Gruppenphase spielt jedes Team gegen jeden Gegner in der eigenen Gruppe. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für die K.o. -Phase.

Im Viertelfinale spielen die Tabellenersten der Gruppen über Kreuz gegen die Tabellenvierten und die Tabellenzweiten gegen die Tabellendritten der jeweils anderen Gruppe. Die Gruppensieger treffen in den Halbfinals auf die Gruppenzweiten der jeweils anderen Staffel. Die Sieger des Halbfinales spielen abschließend im Finale um den Weltmeistertitel. Die Verlierer treten zuvor im Spiel um Platz drei gegeneinander an.

Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX übertragen





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