Eishockey WM 2025 Deutschland Unsicherheit wegen Russland-Entscheidung

Die Eishockey WM 2025 in Deutschland steht unter Druck. Der DEB befürchtet hohe Sicherheitskosten und Boykotte nach dem CAS-Urteil zu Russland. Analyse der Situation.

Die kommende Eishockey Weltmeisterschaft in Deutschland befindet sich in einer höchst unsicheren Lage, obwohl das große Eröffnungsspiel auf der Schalke 04 Arena bereits ausverkauft ist. Gut sieben Monate vor dem ersten Heim-Turnier seit neun Jahren muss der Deutsche Eishockey Bund nun mit erheblichen politischen und finanziellen Folgen rechnen. Die Unsicherheit resultiert aus einem überraschenden Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs, das russischen Auswahlteams die Rückkehr zu internationalen Wettbewerben ermöglicht. Der Verband prüft nun ernsthaft die Option, die Austrägung der Meisterschaft an den Weltverband zurückzugeben, sollte sich die Rahmenbedingungen nicht klären.

Cas Urteil löst politische und sportliche Krise aus

Frank Lutz, der Vorsitzende des Vorstandes beim Deutschen Eishockey Bund, betonte am Wochenende gegenüber MagentaSport, dass er keine Schwarzmalerei betreiben wolle, die Zukunft aber nicht ignorieren könne. Er erklärte klar, dass der Verband sich mit der Möglichkeit befassen müsse, die Weltmeisterschaft zurückzugeben, falls die politische Lage es unmöglich macht, das Event sicher durchzuführen. Das Urteil des Gerichtshofs, das am Freitag verkündet wurde, sieht vor, dass russische Teams, die zuvor wegen des Krieges in der Ukraine ausgeschlossen waren, wieder teilnehmen sollen. Dieser Schritt wurde von vielen Seiten als extrem schnell und umfangreich umgesetzt bewertet, was Überraschung ausgelöst hat.

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Franz Reindl, der frisch gewählte Präsident der International Eishockey Federation, äußerte in einem Interview beim Sender ran ebenfalls seine Verwunderung über die Geschwindigkeit der Umsetzung. Er erklärte, dass die IIHF-Spitze am Montag über das weitere Vorgehen beraten wird. Die Situation ist komplex, da neben der Herren-WM im Mai auch andere Turniere anstehen, bei denen die Organisation bereits jetzt vor unlösbaren Aufgaben steht. Besonders die U20-Weltmeisterschaft über den Jahreswechsel in Kanada gilt als das naheliegendste Beispiel für die aktuellen Probleme. Die kanadische Regierung hat signalisiert, dass sie russischen Mannschaften derzeit die Einreise verweigert, was zu diplomatischen Spannungen führen kann.

Finanzielle Risiken und Sicherheitsprobleme für den DEB

Die finanziellen Aspekte der Eishockey Weltmeisterschaft in Deutschland sind ebenfalls stark betroffen. Der Deutsche Eishockey Bund hatte sich einen Millionengewinn erhofft, doch die neue Situation birgt erhebliche Risiken. Frank Lutz wies darauf hin, dass unter der aktuellen Konstellation ganz andere Kosten auf den Verband zukommen, insbesondere im Bereich der Sicherheit. Diese Themen gewinnen eine völlig andere Relevanz und Dringlichkeit, als es in der Vergangenheit der Fall war. Der DEB ist zwar Ausrichter der Meisterschaft, aber nicht der Veranstalter, was bedeutet, dass viele Entscheidungen von der International Eishockey Federation abhängen. Dennoch trägt der deutsche Verband die organisatorische Last und das finanzielle Risiko.

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Deshalb wartet man gespannt auf Antworten von der Politik regarding Visabestimmungen sowie vom Weltverband bezüglich der Teilnehmerliste. Lutz forderte Klarheit darüber, wie das Teilnehmerfeld zukünftig aussehen soll und ob sich der Spielplan verändert. Eine entscheidende Frage ist, ob Russland wieder dabei ist und für welche Gruppe es gesetzt wird. Sollte der Weltverband an dem bestehenden Format mit sechzehn Teams festhalten, könnte dies zur Exklusion der Ukraine führen. Die Ukraine ist als zweiter Aufsteiger eigentlich teilnahmeberechtigt, ihre Ausschlusse wäre ein schwerwiegender Fehler. Lutz bezeichnete dies als den Super-Gau, da dies die Reputation und Integrität des Sports extrem beschädigen würde.

Boykottdrohungen und diplomatische Spannungen

Neben den finanziellen und organisatorischen Sorgen bestehen auch große Befürchtungen regarding einen möglichen Boykott durch andere Nationen. Länder wie Kanada sowie einige skandinavische und osteuropäische Staaten reagieren besonders empfindlich auf die Beteiligung russischer Teams. Die geografische Nähe und die historischen Konflikte haben in diesen Ländern große Ängste geschürt. Frank Lutz warnte davor, dass viele Länder möglicherweise erklären, unter den gegebenen Umständen nicht an dem Turnier teilnehmen zu können. Ein solcher Boykott würde die Legitimität der Meisterschaft untergraben und die wirtschaftlichen Erwartungen zunichte machen. Der DEB befindet sich daher in heller Aufregung, während er auf die Entscheidungen des Weltverbands wartet.

Die Gruppen sind zwar bereits eingeteilt und der Spielplan steht inklusive des geplanten Auftakts am dreizehnten Mai gegen die Schweiz. Doch jede Veränderung der Teilnehmerliste erfordert eine Neukalibrierung der gesamten Logistik. Der Deutsche Eishockey Bund hofft, dass die Politik die Visavergabe für die betroffenen Nationen erleichtert, um diplomatische Krisen zu vermeiden. Gleichzeitig muss die International Eishockey Federation entscheiden, wie sie mit dem Urteil des Gerichtshofs umgeht, ohne die Glaubwürdigkeit des Sports zu gefährden. Die nächsten Tage werden entscheidend sein für die Zukunft der Eishockey Weltmeisterschaft in Deutschland.

Die Spannung zwischen sportlicher Neutralität und politischer Verantwortung ist in dieser Situation kaum zu lösen. Frank Lutz versuchte, ruhiges Blut zu bewahren und die Weltmeisterschaft nicht infrage zu stellen, aber die realen Probleme sind zu groß, um sie zu ignorieren. Der Verband bereitet sich auf alle Szenarien vor, von der kompletten Austragung bis zur Rückgabe des Events. Die Fans erwarten ein großes Turnier, doch die organisatorischen und politischen Hürden sind derzeit kaum zu überwinden. Nur durch klare Kommunikation und schnelle Entscheidungen des Weltverbands kann eine Katastrophe vermieden werden.