Eishockey-WM 2026: Deutsche Frauen streben Viertelfinale an

Die deutsche Frauenmannschaft will bei der Eishockey-WM 2026 in Esbjerg und Herning das Viertelfinale erreichen. Das Turnier läuft vom 6. bis 16. November und die Spiele werden live auf MagentaSport übertragen.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2026 verspricht ein sportliches Highlight, denn die deutsche Mannschaft hat sich das Ziel gesetzt, das Viertelfinale zu erreichen. Das Turnier findet vom 6. bis 16. November in den dänischen Städten Esbjerg und Herning statt.

Turnierstruktur und Qualifikationsregeln

Im Gegensatz zu früheren Aufbauten gibt es dieses Jahr keine klaren Stärkere- und Schwächere-Gruppen. Stattdessen qualifizieren sich die jeweils vier besten Teams jeder Gruppe für die Runde der letzten acht. Dadurch verschiebt sich das klassische Duell zwischen den USA und Kanada von der Gruppenphase in die K.-o.-Spiele.

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Übertragungsrechte und Zuschauererlebnis

Die Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport, die sämtliche Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenfrei live übertragen. Zuschauer, die auch Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgen wollen, müssen auf das Streamingangebot des Weltverbands zurückgreifen. Für IIHF TV ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

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Historische Leistungen und Zielsetzung der DEB-Frauen

Das bisher beste Ergebnis der deutschen Frauen bei einer Weltmeisterschaft erreichte man 2017, als das Team den vierten Platz belegte. Dieses Jahr strebt die Mannschaft an, dieses Niveau zu übertreffen und mindestens das Viertelfinale zu erreichen. Das Ziel ist ein klar definiertes Minimalziel, das die Mannschaft motiviert, ihr Bestes zu geben.

Ausblick und nächste Schritte

Mit dem Start des Turniers am 6. November stehen die ersten Gruppenspiele an. Die deutsche Mannschaft wird sich zunächst gegen die Teams ihrer Gruppe messen, bevor sie im K.-o.-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale kämpft. Die Zuschauer können die Spiele live auf MagentaSport verfolgen und so die Fortschritte der DEB-Frauen in Echtzeit miterleben.