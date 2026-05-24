Eishockey-WM 2026: Deutschland hat noch Chancen, aber Lettland ist bereits qualifiziert

Deutschland hat bei der Eishockey-WM 2026 die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale, aber Lettland hat die Qualifikation für die K.o.-Phase bereits gesichert. Deutschland muss nun mit Lettland und Ungarn um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. Lettland hat bereits drei seiner sechs Spiele gewonnen und könnte mit zwölf Zählern in die K.o.-Phase einziehen. Deutschland muss mit den USA und Österreich rechnen, aber auch gegen Österreich darf Deutschland nicht mehr als einen Punkt abgeben, sonst würde Deutschland an die USA vorbeiziehen, Österreich würde aber mit neun Punkten in die K.o.-Phase einziehen. Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Deutschland kann in diesem Jahr nicht absteigen, selbst wenn Deutschland die Gruppenphase auf dem letzten Platz beendet, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie, da Deutschland als Austragungsland in Düsseldorf und Mannheim automatisch qualifiziert ist.

Deutschland hat bei der Eishockey-WM 2026 die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale , aber Lettland hat die Qualifikation für die K.o. -Phase bereits gesichert. Deutschland muss nun mit Lettland und Ungarn um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

Lettland hat bereits drei seiner sechs Spiele gewonnen und könnte mit zwölf Zählern in die K.o. -Phase einziehen. Deutschland muss mit den USA und Österreich rechnen, aber auch gegen Österreich darf Deutschland nicht mehr als einen Punkt abgeben, sonst würde Deutschland an die USA vorbeiziehen, Österreich würde aber mit neun Punkten in die K.o. -Phase einziehen.

Um festzustellen, wer am Ende auf Platz vier ins Viertelfinale einzieht, würde eine separate Tabelle erstellt werden. Deutschland kann in diesem Jahr nicht absteigen, selbst wenn Deutschland die Gruppenphase auf dem letzten Platz beendet, wäre Deutschland bei der nächsten Weltmeisterschaft wieder mit von der Partie, da Deutschland als Austragungsland in Düsseldorf und Mannheim automatisch qualifiziert ist





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