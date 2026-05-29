Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Alle Infos zu Spielplan, Modus und TV-Übertragung

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz statt. Deutschland spielt in Gruppe A in Zürich. Erfahren Sie alles zum Modus, den Teilnehmern und den Übertragungen im Free-TV und Stream.

Vom 15. bis zum 31. Mai 2026 findet die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz statt. Austragungsorte sind Zürich und Freiburg. In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die Platz für 12.000 Zuschauer bietet.

In Freiburg finden die Spiele in der BCF Arena mit einer Kapazität von rund 9.000 Plätzen statt. Die Gruppe A, in der auch Deutschland spielt, absolviert ihre Vorrundenspiele in Zürich. Die Gruppe B ist in Freiburg beheimatet. Die Viertelfinals werden auf beide Städte verteilt, während die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale in Zürich ausgetragen werden.

Insgesamt nehmen 16 Nationen an der Weltmeisterschaft teil. Die Teams sind in zwei Gruppen zu je acht Mannschaften eingeteilt. In der Gruppenphase spielt jedes Team einmal gegen jeden Gegner der eigenen Gruppe. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Dort treffen die Gruppenersten auf die Vierten der anderen Gruppe, die Zweiten auf die Dritten. Die Sieger der Viertelfinals ziehen ins Halbfinale ein. Die Halbfinalsieger spielen im Finale um den Weltmeistertitel, die Verlierer bestreiten das Spiel um den dritten Platz. Die deutsche Nationalmannschaft geht mit dem Ziel an den Start, das enttäuschende Vorrundenaus von 2025 vergessen zu machen. 2026 wird das Team von Bundestrainer Harold Kreis in der Gruppe A antreten.

Die Vorrundenspiele Deutschlands finden alle in Zürich statt. Die genauen Spieltermine und Gegner werden noch bekannt gegeben. Die Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte weitere Partien werden im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX übertragen. Auch der Streamingdienst Joyn zeigt die Spiele live.

Eishockeyfans können sich auf spannende Begegnungen und viel Emotionen freien. Die Eishockey-WM 2026 verspricht ein Turnier auf höchstem Niveau zu werden. Die Schweiz als Gastgeberland ist bekannt für seine leidenschaftlichen Fans und erstklassigen Stadien. Neben Deutschland zählen Kanada, Russland, Schweden, Finnland, die USA und Tschechien zu den Favoriten.

Die DEB-Auswahl hofft, nach der enttäuschenden letzten WM wieder an die starken Leistungen der Jahre zuvor anzuknüpfen. Mit einem guten Start in die Vorrunde könnte der Weg bis ins Viertelfinale führen. Das Ziel ist es, unter die besten acht Teams zu kommen und vielleicht sogar eine Medaille zu gewinnen. Die Übertragungen der Spiele sind ein wichtiger Bestandteil für die Fans.

ProSieben und ProSieben MAXX zeigen die Partien im frei empfangbaren Fernsehen. Joyn bietet zusätzlich einen Livestream an. So verpassen die Zuschauer keine Minute der Action. Der Spielplan wird vor Turnierbeginn veröffentlicht.

Die genauen Anstoßzeiten sind für den Abend angesetzt, um eine optimale Einschaltquote zu gewährleisten. Eishockeybegeisterte können sich also frühzeitig auf die WM einstellen. Zusammenfassend ist die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz ein Highlight des Sportjahres. Mit 16 Nationen, darunter Deutschland, wird um den Titel gekämpft.

Die Spiele werden an zwei Standorten ausgetragen, das Finale steigt in Zürich. Die Übertragungen sind im Free-TV und per Stream verfügbar. Eishockeyfans dürfen sich auf packende Duelle und hoffentlich eine erfolgreiche deutsche Mannschaft freuen. Bleiben Sie dran für weitere Informationen





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