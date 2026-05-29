Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Spielplan, Modus und Übertragungen

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 findet in der Schweiz statt. Deutschland ist wieder Teilnehmer und wird in Zürich spielen. Die Spiele werden im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX übertragen.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz startet am 15. Mai und endet am 31. Mai. Die Spiele finden in Zürich und Freiburg statt.

Deutschland ist wieder Teilnehmer und wird in Zürich spielen. Die deutsche Mannschaft wird versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen. Die Eishockey-WM 2026 wird in zwei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt. In der Gruppenphase spielt jedes Team gegen jeden Gegner in der eigenen Gruppe.

Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.o. -Phase. Im Viertelfinale spielen die Tabellenersten der Gruppen über Kreuz gegen die Tabellenvierten und die Tabellenzweiten gegen die Tabellendritten der jeweils anderen Gruppe. Die Spiele mit deutscher Beteiligung werden im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX übertragen





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Eishockey-WM 2026: Schweiz als Austragungsort, Deutschland mit und ModusDie Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis zum 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Gastgeberstädte fungieren Zürich und Freiburg. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder dabei. Das DEB-Team wird im Nachbarland sicher versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen. Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Spielorte stehen Zürich und Freiburg bereit. In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die 12.000 Zuschauer bietet. In Freiburg werden die Partien in der BCF Arena vor rund 9.000 Zuschauern bestritten. Die Gruppe A - mit Deutschland - wird alle Gruppenspiele in Zürich bestreiten. Gruppe B ist in Freiburg 'zu Hause'. Während die Viertelfinals mit jeweils zwei Spielen pro Spielort aufgeteilt werden, finden die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale allesamt in Zürich statt.

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