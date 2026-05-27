Eishockey-WM 2026: Schweiz als Austragungsort, Deutschland mit und Modus

Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis zum 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Gastgeberstädte fungieren Zürich und Freiburg. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder dabei. Das DEB-Team wird im Nachbarland sicher versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen. Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Spielorte stehen Zürich und Freiburg bereit. In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die 12.000 Zuschauer bietet. In Freiburg werden die Partien in der BCF Arena vor rund 9.000 Zuschauern bestritten. Die Gruppe A - mit Deutschland - wird alle Gruppenspiele in Zürich bestreiten. Gruppe B ist in Freiburg 'zu Hause'. Während die Viertelfinals mit jeweils zwei Spielen pro Spielort aufgeteilt werden, finden die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale allesamt in Zürich statt.

Vom 15. bis zum 31. Mai 2026 findet die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz statt. Die Übertragung erfolgt im Free-TV und im Joyn-Stream. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder dabei.

Das DEB-Team wird im Nachbarland versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen. Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Spielorte stehen Zürich und Freiburg bereit.

In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die 12.000 Zuschauer bietet. In Freiburg werden die Partien in der BCF Arena vor rund 9.000 Zuschauern bestritten. Die Gruppe A - mit Deutschland - wird alle Gruppenspiele in Zürich bestreiten. Gruppe B ist in Freiburg 'zu Hause'.

Während die Viertelfinals mit jeweils zwei Spielen pro Spielort aufgeteilt werden, finden die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale allesamt in Zürich statt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey-WM 2026 Schweiz Als Austragungsort Deutschland Mit Modus Zürich Und Freiburg Als Gastgeberstädte Swiss Life Arena Und BCF Arena Als Spielorte Zürich Und Freiburg Als Gruppenorte Viertelfinals Und Halbfinals In Zürich Spiel Um Platz Drei Und Finale In Zürich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eishockey-WM 2026 live: Spielplan, Free-TV-Übertragungen, Joyn-Livestream, ModusVom 15. bis zum 31. Mai läuft die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz. ran hat alle Infos zu den Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream, zum Spielplan und zum Modus zusammengefasst.

Read more »

Eishockey-WM 2026: Schweiz als Gastgeber, Deutschland mit dabei - Alle Infos und ÜbertragungDie Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis zum 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Gastgeberstädte fungieren Zürich und Freiburg. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder mit dabei. Das DEB-Team wird im Nachbarland sicher versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen. Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Spielorte stehen Zürich und Freiburg bereit. In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die 12.000 Zuschauern Platz bietet. In Freiburg werden die Partien in der BCF Arena vor rund 9.000 Zuschauern bestritten. Die Gruppe A - mit Deutschland - wird alle Gruppenspiele in Zürich bestreiten. Gruppe B ist in Freiburg 'zu Hause'. Während die Viertelfinals mit jeweils zwei Spielen pro Spielort aufgeteilt werden, finden die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale allesamt in Zürich statt.

Read more »

Eishockey-WM 2026 live: Spielplan, Free-TV-Übertragungen, Joyn-Livestream, ModusVom 15. bis zum 31. Mai läuft die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz. ran hat alle Infos zu den Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream, zum Spielplan und zum Modus zusammengefasst.

Read more »

USA, Österreich, Eishockey-WM 2022, EishockeyDie USA und Österreich spielen im Viertelfinale der Eishockey-WM. Beide Teams können das letzte Ticket für die K.-o.-Runde sichern.

Read more »