Eishockey-WM 2026: Schweiz als Gastgeber, Deutschland mit dabei - Alle Infos und Übertragung

Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis zum 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Gastgeberstädte fungieren Zürich und Freiburg. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder mit dabei. Das DEB-Team wird im Nachbarland sicher versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen. Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen. Als Spielorte stehen Zürich und Freiburg bereit. In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die 12.000 Zuschauern Platz bietet. In Freiburg werden die Partien in der BCF Arena vor rund 9.000 Zuschauern bestritten. Die Gruppe A - mit Deutschland - wird alle Gruppenspiele in Zürich bestreiten. Gruppe B ist in Freiburg 'zu Hause'. Während die Viertelfinals mit jeweils zwei Spielen pro Spielort aufgeteilt werden, finden die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale allesamt in Zürich statt.

Vom 15. bis zum 31. Mai 2026 findet die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz statt. Die Übertragung erfolgt im Free-TV und im Joyn-Stream. Als Gastgeberstädte fungieren Zürich und Freiburg.

Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder mit dabei. Das DEB-Team wird im Nachbarland sicher versuchen, das schwache Ergebnis aus dem vergangenen Jahr zu vergessen. Die Eishockey-WM 2026 wird vom 15. bis 31. Mai 2026 in der Schweiz ausgetragen.

Als Spielorte stehen Zürich und Freiburg bereit. In Zürich wird in der Swiss Life Arena gespielt, die 12.000 Zuschauern Platz bietet. In Freiburg werden die Partien in der BCF Arena vor rund 9.000 Zuschauern bestritten. Die Gruppe A - mit Deutschland - wird alle Gruppenspiele in Zürich bestreiten.

Gruppe B ist in Freiburg 'zu Hause'. Während die Viertelfinals mit jeweils zwei Spielen pro Spielort aufgeteilt werden, finden die Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale allesamt in Zürich statt. Eishockey-WM 2026: Welche Nationen sind mit dabei? Für die Eishockey-WM 2026 haben sich 16 Teams qualifiziert.

Diese sind zunächst für die Vorrunde in zwei Gruppen zu je acht Teams eingeteilt. Insgesamt treten 16 Nationalmannschaften in zwei Achtergruppen an. In der Gruppenphase spielt anschließend jedes Team gegen jeden Gegner in der eigenen Gruppe. Die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich anschließend für die K.o.

-Phase. Im Viertelfinale spielen jeweils die Tabellenersten der Gruppen über kreuz gegen die Tabellenvierten und die Tabellenzweiten gegen die Tabellendritten der jeweils anderen Gruppe. In den Halbfinals würden dann die Gruppensieger auf die Gruppenzweiten der jeweils anderen Staffel treffen, sollten sie sich im Viertelfinale durchsetzen. Die Sieger des Halbfinales spielen abschließend im Finale um den Weltmeistertitel, die Verlierer treten zuvor im Spiel um Platz drei gegeneinander an.

Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft stehen zunächst in Gruppe A sieben Vorrundenspiele auf dem Programm. Die Spiele des DEB-Teams im Überblick: Bei der Eishockey-WM 2026 werden die Spiele mit deutscher Beteiligung, weitere Spiele in der Gruppenphase sowie die Viertelfinalspiele, beide Halbfinalspiele, das Spiel um Platz drei und das Endspiel im Free-TV auf ProSieben und ProSieben MAXX übertragen





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