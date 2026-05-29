Eishockey-WM 2026: Schweiz, Norwegen, Kanada und Finnland im Halbfinale

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz nähert sich ihrem Ende. Nur noch vier Nationen kämpfen um den Titel. Gastgeber Schweiz, Norwegen, Kanada und Finnland sind die letzten Überlebenden.

Die Eishockey -Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz nähert sich ihrem Ende. Nur noch vier Nationen kämpfen um den Titel. Gastgeber Schweiz , Norwegen , Kanada und Finnland sind die letzten Überlebenden.

Im ersten Halbfinale treffen die Schweizer am Samstag auf Norwegen. Die Schweizer zogen mit einem 3:1-Erfolg gegen Schweden in die Runde der letzten vier ein. Norwegen sorgte für die größte Überraschung des Turniers. Mit einem 2:0 gegen Lettland erreichten die Skandinavier erstmals in ihrer Geschichte das Halbfinale.

Im zweiten Halbfinale kommt es zum Duell zweier Eishockey-Giganten. Kanada trifft auf Finnland und damit auf einen Gegner, der bei Weltmeisterschaften regelmäßig zu den erfolgreichsten Nationen zählt. Die Verlierer der beiden Halbfinals kämpfen am Sonntag um 15:30 Uhr im Spiel um Platz drei um die Bronzemedaille. Wenige Stunden später steigt dann der Höhepunkt des Turniers: Um 20:20 Uhr beginnt das große Finale um den Weltmeistertitel.

Eishockey-Fans können die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft live verfolgen. Die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale werden in Deutschland bei ProSieben im Free-TV übertragen.

Zudem sind die Partien bei MagentaSport sowie über den Streamingdienst Sporteurope. TV live zu sehen





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Eishockey WM Schweiz Norwegen Kanada Finnland Halbfinale

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