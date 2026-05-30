Eishockey-WM 2026: Schweiz und Norwegen im Halbfinale - Kanada trifft auf Finnland

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz erreicht ihren Höhepunkt. Gastgeber Schweiz trifft im Halbfinale auf Überraschungsteam Norwegen, während Kanada und Finnland im zweiten Semifinale aufeinandertreffen.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz biegt auf die Zielgerade ein. Nach packenden Viertelfinals kämpfen nur noch vier Nationen um den Weltmeistertitel. Während Gastgeber Schweiz weiter vom ersten WM-Gold der Verbandsgeschichte träumt, hofft Überraschungsteam Norwegen auf das nächste Märchen.

Auch Kanada und Finnland sind weiterhin im Rennen um die Krone des internationalen Eishockeys. Im ersten Halbfinale trifft Gastgeber Schweiz am Samstag (15:20 Uhr) auf Norwegen. Die Schweizer zogen mit einem 3:1-Erfolg gegen Schweden in die Runde der letzten vier ein und bleiben damit weiterhin auf Titelkurs. Für die Schweiz wäre es der erste WM-Titel überhaupt.

Norwegen sorgte derweil für die größte Überraschung des Turniers. Mit einem 2:0 gegen Lettland erreichten die Skandinavier erstmals in ihrer Geschichte das Halbfinale einer Weltmeisterschaft. Die Norweger haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert und profitieren von einer starken Defensive und einem überragenden Torhüter. Im zweiten Halbfinale kommt es um 20:00 Uhr zum Duell zweier Eishockey-Giganten.

Kanada trifft auf Finnland und damit auf einen Gegner, der bei Weltmeisterschaften regelmäßig zu den erfolgreichsten Nationen zählt. Kanada setzte sich im Viertelfinale souverän mit 4:0 gegen die USA durch und revanchierte sich damit für die Niederlage im olympischen Finale. Finnland löste sein Halbfinal-Ticket durch einen 4:1-Erfolg gegen Tschechien und steht erstmals seit dem WM-Triumph 2022 wieder in der Runde der letzten vier. Die Finnen haben eine ausgeglichene Mannschaft mit einer Mischung aus erfahrenen NHL-Stars und jungen Talenten.

Die Verlierer der beiden Halbfinals kämpfen am Sonntag um 15:30 Uhr im Spiel um Platz drei um die Bronzemedaille. Wenige Stunden später steigt dann der Höhepunkt des Turniers: Um 20:20 Uhr beginnt das große Finale um den Weltmeistertitel. Für die Schweiz wäre es die Chance auf einen historischen Triumph vor heimischem Publikum. Kanada könnte seinen Status als erfolgreichste Eishockey-Nation weiter ausbauen, Finnland den nächsten Titel feiern und Norwegen die wohl größte Sensation der jüngeren WM-Geschichte perfekt machen.

Die Schweizer Nationalmannschaft hat in diesem Turnier gezeigt, dass sie mit den Top-Nationen mithalten kann. Trainer Patrick Fischer hat ein eingespieltes Team geformt, das von einer starken Teamleistung und einem exzellenten Torhüterduo profitiert. Die Offensive wird angeführt von NHL-Stars wie Nico Hischier und Roman Josi, die in den entscheidenden Momenten Verantwortung übernehmen. Norwegen hingegen setzt auf Kampfgeist und Disziplin.

Mit Spielern wie Mats Zuccarello, der auch in der NHL für Furore sorgt, haben sie eine echte Führungspersönlichkeit auf dem Eis. Die norwegische Defensive ist schwer zu knacken, wie Lettland im Viertelfinale schmerzhaft erfahren musste. Kanada ist traditionell der Favorit, wenn es um Eishockey-Titel geht. Mit einem Kader voller NHL-Superstars wie Connor McDavid und Sidney Crosby sind sie in der Lage, jedes Spiel zu dominieren.

Doch Finnland hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass sie auch als Außenseiter bestehen können. Die Finnen spielen ein diszipliniertes System und haben mit Sebastian Aho und Patrik Laine gefährliche Angreifer in ihren Reihen. Die Halbfinals versprechen also Spannung pur. Eishockey-Fans können die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft live verfolgen.

Die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale werden in Deutschland bei ProSieben im Free-TV übertragen. Zudem sind die Partien bei MagentaSport sowie über den Streamingdienst Sporteurope. TV live zu sehen. Damit verpassen Fans weder den Kampf um Bronze noch das große Finale um den Weltmeistertitel.

Die Arena in Zürich wird für die Halbfinals und das Finale ausverkauft sein, und die Stimmung verspricht elektrisierend zu werden. Die Schweiz hofft auf eine Wiederholung des Erfolgs von 2013, als sie bei der Heim-WM überraschend Silber holte. Dieses Mal soll es noch besser werden. Norwegen will Geschichte schreiben und erstmals ins Finale einziehen.

Kanada jagt seinen 28. WM-Titel und Finnland den dritten. Die Eishockey-Welt blickt gespannt auf die Schweiz, wo in den nächsten Tagen die Entscheidung fallen wird





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