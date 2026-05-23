Eishockey-WM 2027: Eröffnungsspiel in Schalke

Die Weltmeisterschaft der Eishockey-Nationalmannschaft wird 2027 in Deutschland stattfinden. Das Eröffnungsspiel wird am 13. Mai in der Fußballarena auf Schalke austragen. Der Gegner ist höchstwahrscheinlich die US-amerikanische Nationalmannschaft. Auch die Schweiz ist möglich. Bereits 2010 fand das WM-Eröffnungsspiel auf Schalke statt und war ein voller Erfolg. Mit 77.803 Fans wurde damals ein neuer Weltrekord für Eishockey-Freiluftspiele erzielt, der inzwischen aber durch die Wintergames in Nordamerika übertroffen wurde (aktueller Bestwert: 105.491 Fans, Michigan Stadium, Ann Arbor). In Gelsenkirchen wird 2027 der Innenraum nicht bestuhlt, da von dort aus keine gute Sicht auf die Eisfläche besteht. Der DEB und das Organisationskomitee haben darauf Wert gelegt, dass die Arena bei entsprechend schlechten Witterungsbedingungen geschlossen werden kann. Daher kamen nur Schalke und Düsseldorf in die engere Wahl. Den Zuschlag hat nun das Schalke-Stadion bekommen, Düsseldorf bleibt trotzdem Spielort.

Die Weltmeisterschaft der Eishockey -Nationalmannschaft wird in Deutschland 2027 stattfinden. Das Eröffnungsspiel wird am 13. Mai in der Fußballarena auf Schalke austragen. Der Gegner ist höchstwahrscheinlich die US-amerikanische Nationalmannschaft, die Olympiasieger ist.

Auch die Schweiz ist möglich. Bereits 2010 fand das WM-Eröffnungsspiel auf Schalke statt und war ein voller Erfolg. Mit 77.803 Fans wurde damals ein neuer Weltrekord für Eishockey-Freiluftspiele erzielt, der inzwischen aber durch die Wintergames in Nordamerika übertroffen wurde (aktueller Bestwert: 105.491 Fans, Michigan Stadium, Ann Arbor). In Gelsenkirchen wird 2027 der Innenraum nicht bestuhlt, da von dort aus keine gute Sicht auf die Eisfläche besteht.

Der DEB und das Organisationskomitee haben darauf Wert gelegt, dass die Arena bei entsprechend schlechten Witterungsbedingungen geschlossen werden kann. Daher kamen nur Schalke und Düsseldorf in die engere Wahl. Den Zuschlag hat nun das Schalke-Stadion bekommen, Düsseldorf bleibt trotzdem Spielort. Für das Event registrieren lassen.

Auch sportlich war die Premiere auf Schalke 2010 ein voller Erfolg. Die deutsche Nationalmannschaft besiegte die US-amerikanische Mannschaft mit 2:1 nach Verlängerung. Am Schluss erreichte die Mannschaft von damals Bundestrainer Uwe Krupp das Halbfinale, was allerdings verloren ging (1:2 gegen Russland)





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey Weltmeisterschaft Deutschland Schalke USA Schweiz Opening Game Rekord Bundestrainer Uwe Krupp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lewis Hamilton: Keine Ambitionen auf Karriereende, will bis 2027 in Formel 1 bleibenLewis Hamilton, siebenmalige Formel-1-Weltmeister, hat keine Pläne, nach der Saison 2026 zu stoppen. Der Briten betont, dass er noch 'eine ganze Weile' in der Formel 1 bleiben möchte, um die nächsten Jahre zu verbringen.

Read more »

EU-Kommission senkt Wachstumsprognosen für 2026 und 2027DJ EU-Kommission senkt Wachstumsprognosen für 2026 und 2027 Von Hans Bentzien DOW JONES--Die EU-Kommission hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum des Euroraums im laufenden und im kommenden

Read more »

Charles Leclerc (Ferrari) über Motoren 2027: «Das muss fair sein für alle» - Formel 1Ferrari hat beim Kanada-GP schon zwölf Mal gewinnen können, aber der vorderhand letzte Sieg geht zurück auf Vettel 2018. Charles Leclerc will die Bilanz aufhübschen – und denkt an die Zukunft.

Read more »

Nächste Staffel: GNTM eröffnet Bewerbungsphase für 2027Starte dein Modelabenteuer: GNTM öffnet Casting für 2027. Wer schafft es diesmal, Heidi Klum zu beeindrucken?

Read more »