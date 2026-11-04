Eishockey-WM 2027: Norwegen kündigt Boykott gegen Russland an

Norwegen schließt sich nach Finnland und Tschechien einem Boykott gegen Russland bei der Eishockey-WM 2027 an und verweist auf Sicherheitsrisiken.

Der norwegische Eishockeyverband NIHF hat am Dienstag einen Boykott der Eishockey-WM 2027 gegen Russland angekündigt. Nach Weltmeister Finnland und Tschechien schließt sich damit auch der WM-Dritte Norwegen einer gemeinsamen Haltung an. Die Mitteilung des Verbands wurde auf der Plattform X veröffentlicht und bezieht sich auf die Weltmeisterschaft im Mai 2027.

Die Ankündigung kommt in einer Phase, in der der Weltverband IIHF über die Folgen eines wichtigen Urteils berät. Auslöser ist die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, Russland sofort wieder zuzulassen. Diese Entscheidung hat im internationalen Eishockey eine Debatte über Teilnahme und Sicherheit ausgelöst.

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Warum der Norwegische Eishockeyverband Russland ausschließen will

Der NIHF erklärte, Norwegen werde bei der Weltmeisterschaft nicht gegen Russland spielen. Grundlage sei die aktuelle Lage und die Informationen, die dem Verband zum jetzigen Zeitpunkt vorliegen.

Der Verband vertritt die Position, dass Russland so lange von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen bleiben sollte, wie der Krieg in der Ukraine andauert. Zugleich verweist der NIHF auf die Sicherheit und das Wohlbefinden der eigenen Spieler, Betreuer und deren Familien.

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Nach Darstellung des Verbands würden Spiele gegen Russland unter den aktuellen Umständen die Spieler und das Betreuerteam erheblichen Sicherheitsrisiken aussetzen. Diese Begründung bildet den Kern der norwegischen Entscheidung.

Finnland, Tschechien und die Forderung nach einer gemeinsamen Front

Der finnische Verbandspräsident Heikki Hietanen hatte bereits vor Norwegen einen Boykott angekündigt. Hietanen warb im Teilnehmerfeld der Weltmeisterschaft um Unterstützung für eine gemeinsame Front gegen die Teilnahme Russlands.

Der tschechische Verbandspräsident Alois Hadamczik sieht in einem geschlossenen Auftreten eine Chance zur Veränderung. Er sagte sinngemäß, wenn diese Nationen zusammenstehen, könne das etwas bewirken.

Der Deutsche Eishockey-Bund DEB hat sich bisher anders positioniert. Nach dem CAS-Urteil schloss der Verband eine Rückgabe der Heim-WM vom 13. bis 30. Mai 2027 nicht aus. Damit steht auch der Gastgeber vor einer schwierigen Entscheidung.

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Was der Weltverband IIHF und die WM 2027 bedeuten

Das Council der IIHF unter dem neuen Präsidenten Franz Reindl berät seit Montag über die Konsequenzen des Urteils. Die Beratungen betreffen unmittelbar die Frage, unter welchen Bedingungen Russland an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann.

Für die Ausrichter, Teams und Fans bedeutet die Lage Unsicherheit über den Spielplan und die Teilnehmerliste. Sollten weitere Verbände dem Beispiel folgen, würde sich der Druck auf den Weltverband deutlich erhöhen.

Die entscheidenden nächsten Schritte liegen beim Council der IIHF, das die Folgen des CAS-Urteils prüft. Bis zur Weltmeisterschaft vom 13. bis 30. Mai 2027 bleibt der Ausgang der Beratungen offen.