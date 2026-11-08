Eishockey-WM der Frauen 2026: Deutschland strebt Viertelfinale an

Die deutsche Fraueneishockey-Nationalmannschaft bereitet sich auf die WM 2026 in Dänemark vor. Ziel ist der Einzug ins Viertelfinale bei einem neuen Format mit veränderten Qualifikationsregeln.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen unter der Ägide des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bereitet sich auf die nächste Herausforderung vor. Die Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 steht als wichtiges sportliches Highlight im Kalender. Das Minimalziel für die Auswahl lautet klar definiert: Der Einzug ins Viertelfinale des Turniers.

Die Veranstaltung wird vom 6. bis zum 16. November 2026 ausgetragen. Als Austragungsorte wurden die dänischen Städte Esbjerg und Herning bestimmt. Die Organisation in Skandinavien bietet den Athletinnen ein neues Umfeld für den Wettbewerb um die Medaillen.

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Zielmarke und historische Bestleistung

Die Ambitionen des Teams orientieren sich an der historischen Leistung von vor Jahren. Das bisher beste Ergebnis der deutschen Damen bei einer Weltmeisterschaft wurde im Jahr 2017 erreicht. Damals sicherte sich das Team den vierten Platz in der Finalrunde. Diese Platzierung bleibt bis heute der Referenzwert für aktuelle Planungen.

Das Minimalziel des Einzuges ins Viertelfinale stellt eine konkrete Anforderung dar. Die Spielerinnen und das Trainerteam müssen diese Hürde nehmen, um die angestrebte Tradition erfolgreicher Auftritte fortzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf der konsequenten Realisierung dieses spezifischen Ziels.

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Medienrechte und TV-Übertragung

Kurz vor dem Start des Turniers war keine direkte Übertragung im freien Fernsehen (Free-TV) geplant. Die exklusiven Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport. Diese Media-Plattform übernimmt die technische Abwicklung der Sendungen für die nationale Öffentlichkeit.

MagentaSport stellt die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenlos live zur Verfügung. Für Zuschauer ohne Abonnement bleibt der Zugang zu den wichtigsten Spielen der heimischen Elf damit offen. Dies stellt eine wichtige Säule der Öffentlichkeitsarbeit dar.

Wer die Begegnungen ohne Beteiligung deutscher Teams verfolgen möchte, stößt auf eine Hürde. Diese Gruppe ist auf das Streamingangebot des Weltverbandes IIHF angewiesen. Für die Nutzung von IIHF TV ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement zwingend erforderlich. Dies schränkt den kostenlosen Zugang auf das nationale Geschehen ein.

Neues Format ohne klare Gruppenhierarchie

In diesem Jahr verändert sich die Struktur des Turniers deutlich. Zum ersten Mal gibt es keine klar stärkere und schwächere Gruppe mehr. Diese Neuordnung hat direkte Auswirkungen auf den Verlauf der Vorrunde. Die gewohnte Dominanz bestimmter Nationen in einer Gruppe ist nicht mehr vorprogrammiert.

Dadurch entfällt das Duell zwischen den USA und Kanada als traditionelle Begegnung in der Gruppenphase. Diese Spiele finden nun nicht mehr zwangsläufig in der Vorrunde statt wie sonst üblich. Die Gruppenzusammensetzung führt zu einem offenen Wettbewerb.

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Die Qualifikation für die nächste Runde ändert sich ebenfalls. Während früher die fünf Mannschaften aus der Gruppe A automatisch für das Viertelfinale qualifiziert waren, gelten neue Regeln. In diesem Jahr schaffen es die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht. Dies erhöht die Spannung in jeder Partie.

Auswirkungen auf die deutsche Mannschaft

Die veränderten Qualifikationsregeln haben direkte Konsequenzen für die Strategie der DEB-Frauen. Es reicht nicht mehr aus, nur in der stärksten Gruppe zu spielen. Die Leistung in der eigenen Gruppe wird entscheidend für den Weiterkommen sein. Jeder Punkt in den Gruppenspielen zählt nun doppelt so viel.

Das Ziel des Viertelfinaleinzuges muss vor diesem Hintergrund neu gedacht werden. Die Mannschaft muss sicherstellen, dass sie zu den vier besten Teams der eigenen Gruppe gehört. Dies erfordert eine taktische Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen. Die Konkurrenz ist durch das neue Format ausgewogener geworden.

Die Austragung in Dänemark bietet zudem eine neue logistische Herausforderung. Die Reise nach Esbjerg und Herning muss gut geplant sein. Die Akklimatisierung an das Klima und die Infrastruktur ist Teil der Vorbereitung. Die Spielerinnen müssen sich auf die Bedingungen vor Ort einstellen.

Die Medienpräsenz durch MagentaSport unterstützt die Sichtbarkeit des Teams. Die kostenlose Übertragung der deutschen Spiele stärkt die Fanschaft. Diese Unterstützung ist wichtig für die Motivation der Mannschaft. Die öffentliche Aufmerksamkeit bleibt auf das nationale Geschehen fokussiert.