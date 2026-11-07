Eishockey-WM der Frauen 2026 in Dänemark: Termine, Übertragung und Modus

Die Eishockey-WM der Frauen läuft vom 6. bis 16. November 2026 in Dänemark. Deutsche Spiele zeigt MagentaSport kostenlos, Free-TV ist nicht geplant.

Die Eishockey-WM der Frauen steht vor der Tür. Vom 6. bis zum 16. November 2026 treffen sich die besten Nationalteams in Dänemark. Austragungsorte sind die Städte Esbjerg und Herning.

Für die DEB-Frauen gilt der Einzug ins Viertelfinale als Minimalziel. Das bisher beste Ergebnis der deutschen Frauen bei einer WM datiert aus dem Jahr 2017, als das Team auf Rang vier landete.

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Eishockey-WM der Frauen: Neuer Modus mit Viertelfinale

Zum ersten Mal gibt es bei der Eishockey-WM der Frauen in diesem Jahr keine klar stärkere und keine klar schwächere Gruppe. Die Auslosung unterscheidet sich damit von der bisherigen Praxis.

Dadurch ist das Duell zwischen den USA und Kanada nicht, wie sonst üblich, eine Begegnung in der Gruppenphase. Beide Teams treffen in diesem Turnier also auf andere Gegner in den Vorrunden.

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Früher waren die fünf Mannschaften der Gruppe A automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. In diesem Jahr schaffen es hingegen die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht.

Der neue Modus verändert die Ausgangslage jeder Nation, weil bereits der vierte Platz innerhalb der Gruppe über den Einzug ins Viertelfinale entscheidet. Fehlerfreie Vorrundenspiele werden dadurch noch wichtiger.

TV-Übertragung: MagentaSport zeigt deutsche Spiele live

Die Übertragungsrechte für die Eishockey-WM der Frauen liegen bei MagentaSport. Dort werden die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenlos live übertragen.

Eine Übertragung im Free-TV war kurz vor dem Start des Turniers nicht geplant. Für Zuschauer, die auf frei empfangbares Fernsehen setzen, bleibt deshalb vor allem der Blick auf die Partien der deutschen Mannschaft.

Wer auch Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgen möchte, ist auf das Streamingangebot des Weltverbands IIHF angewiesen. Für IIHF TV ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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Die Kombination aus kostenlosen Live-Spielen bei MagentaSport und dem kostenpflichtigen IIHF TV bestimmt, wie Fans die übrigen Partien der Eishockey-WM der Frauen verfolgen können.

Termine und Spielorte der WM 2026 im Überblick

Die Eishockey-WM der Frauen 2026 dauert vom 6. bis zum 16. November und wird in den dänischen Städten Esbjerg und Herning ausgetragen.

Ob die DEB-Frauen das Viertelfinale erreichen, entscheidet sich in der Gruppenphase. Da nur die jeweils vier besten Nationen pro Gruppe weiterkommen, zählt jeder Vorrundenpunkt.

Für die Mannschaft ist das Ziel klar umrissen: Das Viertelfinale ist als Minimalziel definiert, während das Ergebnis von 2017 mit Rang vier die bisherige Bestmarke markiert.

Fans sollten vor dem Start prüfen, welche Partien über MagentaSport und welche über IIHF TV laufen. So lassen sich die Spiele der deutschen Mannschaft und die K.-o.-Phase ohne Umwege verfolgen.