Eishockey-WM der Frauen 2026 in Dänemark: Termine, Übertragung und Ziele

Die Eishockey-WM der Frauen läuft vom 6. bis 16. November 2026 in Dänemark. Die DEB-Frauen laufen bei MagentaSport kostenlos, ein Free-TV-Angebot fehlt.

Die Eishockey-WM der Frauen steht als nächstes sportliches Highlight an. Das Turnier findet vom 6. bis zum 16. November 2026 statt, Austragungsorte sind die dänischen Städte Esbjerg und Herning. Als Minimalziel gilt für die DEB-Frauen der Einzug ins Viertelfinale.

Austragungsorte und bisherige Bestleistung der DEB-Frauen

Die Eishockey-WM der Frauen wird in Esbjerg und Herning ausgetragen, beide Städte liegen in Dänemark. Der Deutsche Eishockey-Bund hat für sein Team kein sportliches Ziel über das Viertelfinale hinaus ausgegeben, zumindest nicht in der Ausgangslage vor dem Turnier.

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Das bisher beste Ergebnis der DEB-Frauen bei einer Weltmeisterschaft stammt aus dem Jahr 2017. Damals belegte die deutsche Mannschaft den vierten Rang. Dieses Resultat dient vielen Fans als Maßstab für die Erwartungen an das Team bei der Eishockey-WM der Frauen 2026.

Übertragung im Free-TV und bei MagentaSport

Die Eishockey-WM der Frauen 2026 wird nicht im Free-TV übertragen, kurz vor dem Turnierstart war dafür keine Übertragung geplant. Wer die Spiele kostenlos verfolgen möchte, ist daher auf die Angebote der Übertragungspartner angewiesen.

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Die Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport. Dort werden die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenlos live übertragen. Fans können so alle Partien der DEB-Frauen ohne Zusatzkosten verfolgen.

Spiele ohne deutsche Beteiligung sind über das Streamingangebot des Weltverbands IIHF verfügbar. Für IIHF TV ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig, das Zuschauer vor dem Abruf der Partien abschließen müssen.

Neuer Modus und Weg ins Viertelfinale

Der Modus der Eishockey-WM der Frauen 2026 unterscheidet sich deutlich von früheren Turnieren. Zum ersten Mal gibt es keine klar stärkere und keine klar schwächere Gruppe. Damit ist das Duell zwischen den USA und Kanada auch nicht, wie sonst üblich, eine Begegnung in der Gruppenphase.

Früher waren die fünf Mannschaften aus Staffel A automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. In diesem Jahr schaffen es hingegen die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht. Für die DEB-Frauen bedeutet das, dass sie sich innerhalb ihrer Gruppe unter den besten vier Teams platzieren müssen, um das Minimalziel zu erreichen.