Eishockey-WM der Frauen 2026: Termin, Austragungsorte und TV-Übertragung

Die Eishockey-WM der Frauen läuft vom 6. bis 16. November in Dänemark. Die Spiele der deutschen Mannschaft zeigt MagentaSport, Free-TV ist nicht geplant.

Die Eishockey-WM der Frauen steht bevor und ist das nächste sportliche Highlight im Kalender. Das Turnier findet vom 6. bis zum 16. November 2026 statt. Austragungsorte sind die dänischen Städte Esbjerg und Herning, wo die besten Nationalteams der Welt aufeinandertreffen.

Minimalziel Viertelfinale und bisherige Bestmarke

Als Minimalziel gilt für die DEB-Frauen der Einzug ins Viertelfinale. Das bisher beste Ergebnis der deutschen Frauen bei einer Weltmeisterschaft stammt aus dem Jahr 2017, als die Mannschaft auf Rang vier landete.

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Die Vorgabe des Viertelfinals ist damit eng an die Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit geknüpft. Wer die Historie betrachtet, sieht, dass die Bestmarke von 2017 als Maßstab für die aktuelle Mannschaft dient.

Das Turnier in Dänemark bietet den deutschen Frauen die Chance, an diese Platzierung anzuknüpfen oder sie zu übertreffen. Der Weg dorthin führt über die Gruppenphase, deren Modus in diesem Jahr deutlich verändert wurde.

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Neuer Modus mit vier Teams pro Gruppe

In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal keine klar stärkere und keine klar schwächere Gruppe. Dadurch ist das Duell zwischen den USA und Kanada nicht, wie sonst üblich, eine Begegnung in der Gruppenphase.

Früher waren die fünf Mannschaften aus der Staffel A automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Dieses System wurde verändert, sodass nun die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht einziehen.

Für die deutschen Frauen bedeutet das, dass sie sich innerhalb ihrer Gruppe behaupten müssen, um das Minimalziel zu erreichen. Die neue Struktur macht jede Partie der Vorrunde wertvoll, da der Einzug in die Runde der letzten Acht nicht mehr allein über die Gruppenzugehörigkeit entschieden wird.

Wo die Spiele der WM 2026 zu sehen sind

Die Übertragungsrechte für die Eishockey-WM der Frauen liegen bei MagentaSport. Dort werden die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenlos live übertragen.

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Eine Übertragung im Free-TV war kurz vor dem Start des Turniers nicht geplant. Fans, die die Partien der DEB-Frauen verfolgen wollen, sind daher auf den Streamingdienst MagentaSport angewiesen.

Wer auch Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgen möchte, ist auf das Streamingangebot des Weltverbands IIHF angewiesen. Für IIHF TV ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig, was die Zugänglichkeit der übrigen Partien einschränkt.

Was Fans jetzt wissen sollten

Die deutschen Frauen starten mit dem klaren Ziel, das Viertelfinale zu erreichen. Die Gruppenspiele und der Modus mit den jeweils vier besten Nationen pro Gruppe entscheiden darüber, wer weiterkommt.

Für Fans bedeutet das konkret: Die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele sind bei MagentaSport kostenlos zu sehen. Alle übrigen Begegnungen laufen über IIHF TV, wofür ein Abo erforderlich ist.