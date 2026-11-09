Eishockey-WM der Frauen 2026: Termine, Orte und Übertragung

Die Eishockey-WM der Frauen findet im November 2026 in Dänemark statt. Wir klären zu Datumsangaben, Spielorten und wo Fans das Turnier sehen können.

Die Deutsche Eishockey Bundesliga (DEB) bereitet ihre Frauen-Nationalmannschaft auf die kommende Weltmeisterschaft vor. Das Turnier findet vom 6. bis zum 16. November 2026 in Dänemark statt. Die Spiele werden in den Städten Esbjerg und Herning ausgetragen. Die deutsche Auswahl hat sich klare Ziele für den Wettbewerb gesetzt. Als Minimalziel gilt für die DEB-Frauen der Einzug ins Viertelfinale.

Historische Bestleistung und ambitionierte Ziele

Die Deutschen hoffen auf eine Verbesserung ihrer bisherigen Platzierung. Das bisher beste Ergebnis sammelten die deutschen Frauen bei der WM 2017. Damals landete man auf Rang vier. Dieser Erfolg dient als Referenzpunkt für die aktuelle Vorbereitung. Die Spielerinnen und das Trainerstab arbeiten daran, dieses Niveau zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Der Fokus liegt darauf, die Qualifikation für die K.-o.-Spiele frühzeitig zu sichern.

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Neues Format verändert die Gruppenphase

Die organisatorische Struktur der diesjährigen Weltmeisterschaft weicht von früheren Jahren ab. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr keine klar stärkere und schwächere Gruppe. Somit ist das Duell zwischen den USA und Kanada auch nicht - wie sonst üblich - eine Begegnung in der Gruppenphase. Während früher die fünf Mannschaften aus "Staffel A" automatisch für das Viertelfinale qualifiziert waren, schaffen es in diesem Jahr die jeweils vier besten Nationen jeder Gruppe in die Runde der letzten Acht.

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Medienrechte und Zuschauerzugänge geklärt

Fanfragen zur Fernsehübertragung wurden durch die zuständigen Behörden beantwortet. Nein. Kurz vor dem Start des Turniers war keine Übertragung im Free-TV geplant. Die Übertragungsrechte liegen bei MagentaSport. Dort werden die Spiele der deutschen Mannschaft sowie die entscheidenden K.-o.-Spiele kostenlos live übertragen. Dies bietet deutschen Zuschauern eine direkte Möglichkeit, die Spiele zu verfolgen.

Optionen für internationale Spiele und Details

Wer auch die Spiele ohne deutsche Beteiligung verfolgen möchte, ist auf das Streamingangebot des Weltverbands angewiesen. Für IIHF TV ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Dies betrifft insbesondere die Partien, die nicht im kostenfreien Angebot von MagentaSport enthalten sind. Die klare Trennung der Rechte ermöglicht es den Veranstaltern, spezielle Pakete anzubieten. Zuschauer müssen sich vor dem Turnierbeginn über die passenden Zugänge informieren.