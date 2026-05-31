Eishockey-WM: Deutschland gegen Österreich - Alle Infos zum Spiel

Am 15. Mai startete die Eishockey-WM in der Schweiz. Im sechsten Spiel trifft Deutschland auf Österreich. Erfahren Sie alles zur Übertragung und den aktuellen Stand.

Die Eishockey -Weltmeisterschaft 2024 in der Schweiz ist in vollem Gange. Am 15. Mai begann das Turnier mit einer Reihe spannender Begegnungen. Besonders im Fokus steht das deutsche Team, das nach einem erfolgreichen Auftakt gegen Ungarn und einem deutlichen 6:2-Sieg gegen Österreich nun auf eine schwierige Phase blickt.

Der Traum vom Viertelfinale ist durch eine überraschende Niederlage der USA gegen Lettland in weite Ferne gerückt. Nun ist die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis auf Schützenhilfe angewiesen, um doch noch die Runde der letzten Acht zu erreichen. Das Spiel gegen Österreich am heutigen Tag ist daher von großer Bedeutung, auch wenn es bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams in diesem Turnier ist. Im ersten Duell konnte Deutschland klar gewinnen, doch Österreich wird alles daran setzen, Revanche zu nehmen.

Die Übertragung der Partie erfolgt live im Pay-TV bei verschiedenen Sendern. Zudem gibt es einen kostenlosen Livestream über Joyn, der ab 14:50 Uhr verfügbar ist. Das Finale wird später ab 19:50 Uhr ebenfalls im Joyn-Livestream gezeigt. Alternativ können Fans das Spiel bei sporteurope.tv verfolgen, allerdings gegen eine Gebühr.

Für alle, die keinen Zugang zu diesen Diensten haben, bieten viele Sportportale einen Liveticker an. Die Eishockey-WM ist ein Ereignis, das Fans in ganz Europa begeistert. Die Spiele sind hart umkämpft, und jede Mannschaft kämpft um die besten Platzierungen. Deutschland hat in den Vorbereitungsspielen gezeigt, dass es mit den Top-Teams mithalten kann.

Siege gegen die Slowakei und Österreich vor dem Turnier machten Hoffnung. Doch in der Vorrunde lief nicht alles nach Plan. Die Niederlage gegen Finnland zum Auftakt war ein Rückschlag, aber der Sieg gegen Ungarn brachte die Mannschaft zurück ins Rennen. Nun gilt es, gegen Österreich erneut zu punkten und gleichzeitig auf Ergebnisse der Konkurrenz zu hoffen.

Die österreichische Mannschaft hingegen hat einen schwierigen Start erwischt. Nach der Niederlage gegen Deutschland müssen sie nun um den Klassenerhalt bangen. Trainer Roger Bader wird seine Mannschaft neu motivieren müssen. Die österreichische Eishockey-Nationalmannschaft hat in der Vergangenheit immer wieder für Überraschungen gesorgt.

Sie werden alles geben, um gegen Deutschland zu bestehen. Die Partie verspricht also Spannung bis zur letzten Sekunde. Eishockey-Fans können sich auf ein intensives Spiel freuen. Die deutsche Mannschaft wird gestärkt aus dem bisherigen Turnierverlauf hervorgehen wollen.

Die Abwehr um Goalie Philipp Grubauer muss konzentriert bleiben, während die Offensive um Spieler wie Nico Sturm und Leon Draisaitl für Tore sorgen soll. Draisaitl, einer der besten Stürmer der Welt, ist der Hoffnungsträger des Teams. Seine Erfahrung und sein Können werden entscheidend sein. Auch die jungen Talente wie Moritz Seider zeigen starke Leistungen.

Insgesamt ist die Mannschaft gut aufgestellt, doch die Konkurrenz schläft nicht. Kanada, Finnland und die Schweiz sind die Topfavoriten auf den Titel. Deutschland muss sich steigern, um eine Überraschung zu schaffen. Die Chance auf das Viertelfinale besteht noch, wenn auch durch fremde Hilfe.

Die Fans drücken die Daumen. Für diejenigen, die das Spiel nicht live verfolgen können, gibt es zahlreiche Zusammenfassungen und Analysen in den Medien. Die Eishockey-WM wird von vielen Sendern begleitet. Im deutschen Fernsehen sind die Spiele bei MagentaSport und Sport1 zu sehen.

Der Liveticker bei verschiedenen Online-Portalen hält die Fans auf dem Laufenden. Es ist ein Turnier der Emotionen und Überraschungen. Jeder Fehler kann entscheidend sein. Die Spieler sind hochmotiviert und geben ihr Bestes.

Die Zuschauer in der Halle in der Schweiz sorgen für eine großartige Atmosphäre. Eishockey ist ein schneller und körperbetonter Sport, der immer wieder für Begeisterung sorgt. Die deutsche Nationalmannschaft hat das Potenzial, weit zu kommen. Trainer Harold Kreis setzt auf Teamgeist und Disziplin.

Die Vorbereitung war intensiv, und die Mannschaft ist bereit. Jetzt müssen sie die Leistung auf das Eis bringen. Das Spiel gegen Österreich ist der nächste Schritt auf dem Weg. Wir wünschen der deutschen Mannschaft viel Erfolg!

Die Gruppenphase der Eishockey-WM umfasst insgesamt 16 Teams, die in zwei Gruppen eingeteilt sind. Deutschland spielt in Gruppe A mit Teams wie Finnland, USA und Kanada. Die Gruppe B besteht unter anderem aus Schweden, Tschechien und der Schweiz. Die vier besten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.

Nach den bisherigen Ergebnissen ist die Situation für Deutschland angespannt. Der Sieg gegen Ungarn und das deutliche Ergebnis gegen Österreich waren wichtig, aber die Niederlage gegen Finnland und die unerwartete Schwäche der USA haben die Rechnung kompliziert gemacht. Nun müssen die Deutschen nicht nur selbst gewinnen, sondern auch auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Die österreichische Mannschaft ist in einer ähnlichen Lage, allerdings mit schlechteren Karten.

Sie haben nur einen Sieg gegen Ungarn erzielt und stehen mit drei Punkten am Tabellenende. Für sie geht es um den Klassenerhalt in der Top-Division. Die Begegnung ist also nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich von größter Bedeutung. Beide Teams werden mit hohem Einsatz spielen.

Die Fans können sich auf ein packendes Match freuen. Wir berichten live und ausführlich über alle Ereignisse. Bleiben Sie dran für Updates und Analysen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eishockey WM Deutschland Österreich Übertragung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zweites WM-Spiel für das DFB-Team: Deutschland gegen die Elfenbeinküste im Free-TVIm zweiten WM-Gruppenspiel wartet ein wegweisendes Duell auf das DFB-Team. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann trifft auf die Elfenbeinküste, den wohl stärksten Gegner der Gruppe E. ran hat alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Ticker.

Read more »

Eishockey-WM 2026 in der Schweiz: Deutschland ist wieder dabeiDie Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz startet am 15. Mai und endet am 31. Mai. Als Gastgeberstädte fungieren Zürich und Freiburg. Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch Deutschland ist wieder mit dabei.

Read more »

Deutschland trifft auf Österreich in der Eishockey-WMDie deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startete am 15. Mai in der Schweiz in die Weltmeisterschaft. Zuvor waren die letzten Eindrücke vor dem Turnier durchaus positiv. Zwei Siege gegen die Slowakei sowie zwei Siege gegen Österreich machten Hoffnung. Gegen Ungarn landete Deutschland seinen ersten Sieg im Turnier, gegen Österreich (6:2) den zweiten. Doch der Einzug ins Viertelfinale ist wegen des US-Patzer gegen Lettland in weite Ferne gerückt und aus eigener Kraft nicht mehr erreichbar.

Read more »

Eishockey-WM 2026 heute live: Spielplan, Joyn-Stream, Ticker, Modus - Finale und Spiel um Platz 3Vom 15. bis zum 31. Mai läuft die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz. ran hat alle Infos zu den Übertragungen im Free-TV und Joyn-Stream, zum Spielplan und zum Modus zusammengefasst.

Read more »