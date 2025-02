Eishockeyspieler Dane Fox nach Kopfplatz im Krankenhaus - Dresdner Eishockeyclub gibt Entwarnung

Der Dresdner Eishockey-Profi Dane Fox musste nach einem Kopfplatz im Spiel gegen den EV Landshut ins Krankenhaus gebracht werden. Der Klub gab später Entwarnung und postete ein Foto von Fox mit einem Pflaster über dem linken Auge.

Im zweiten Drittel ist plötzlich Blut auf dem Eis. Der Dresdner Eishockey-Profi Dane Fox muss ins Krankenhaus, aber sein Klub gibt Entwarnung.Eishockey-Profi Dane Fox ist vom Schlittschuh eines Gegners am Kopf getroffen worden und hat sich dabei eine blutige Schnittwunde zugezogen. Anschließend musste der Spieler der'Was für ein Kämpfer! Foxy ist raus aus dem Krankenhaus', hieß es später in einem Post bei Facebook. Dazu stellte der Klub ein Foto von Fox mit einem großen Pflaster über dem linken Auge.Mit dem Newsletter'kicker Aktuell' bleibst du immer auf dem Laufenden und kriegst Montag bis Freitag immer pünktlich zum Feierabend den kompletten Fußballüberblick und alle wichtigen Informationen aus der Welt des Sports.gegen den EV Landshut am Dienstagabend früher beendet. Die 19 verbleibenden Sekunden wurden zu Beginn des dritten Drittels nachgeholt. Die Sachsen holten sich auch ohne ihren Topscorer den Sieg mit Der 31-jährige Fox spielte in der DEL jahrelang für die Nürnberg Ice Tigers (278 Spiele, 75 Tore), seit dieser Spielzeit ist er in Dresden gebunden





