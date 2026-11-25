Heizungen und Wasserleitungen sollten jetzt überprüft werden. Ein Experte aus Soest erklärt, worauf man jetzt achten sollten.

Heizungen und Wasserleitungen sollten jetzt überprüft werden. Ein Experte aus Soest erklärt, worauf man jetzt achten sollten. Wenn es draußen kalt wird, setzt Christopher Stemmer auf Routine.

Der Betriebsleiter einer Heizungsfirma aus Soest prüft sein Haus jedes Jahr rechtzeitig auf mögliche Schwachstellen. So will er verhindern, dass die Heizung ausfällt oder Frost Schäden verursacht. In seinem Neubau sorgt eine Fußbodenheizung für warme Füße. Damit das auch im Winter so bleibt, dreht Stemmer die Heizung in allen Räumen vor Beginn der kalten Jahreszeit einmal vollständig auf.

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Das sei nicht nur bei modernen Fußbodenheizungen wichtig, sondern auch bei älteren Heizungsanlagen. Für Stemmer endet der Wintercheck nicht im Wohnzimmer. Auch im Heizungskeller kontrolliert er regelmäßig die Anlage. Ein wichtiger Blick gilt dabei dem Manometer.

Der Heizungsdruck sollte sich im vorgesehenen Bereich befinden.

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"Erst mal sollten Sie darauf achten, ob der Heizungsdruck wie auf diesem Manometer im grünen Bereich liegt. Die Heizungsbauer haben extra eine Anzeige eingebaut, damit man sehen kann, ob der Druck zwischen 1,2 und 1,8 Bar liegt. Dann kann ich schon mal sagen, dass die Wärme die Fußbodenverteiler auf jeden Fall erreicht.

"Stimmen Druck, Temperatur und Durchfluss, komme die Wärme zuverlässig in allen Räumen an. Solche einfachen Kontrollen könnten später teure Reparaturen verhindern. Auch Wärmepumpen sollten vor dem Winter überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung sei Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb.

"Man sollte darauf achten, dass das Kondenswasser abläuft, der Abfluss frei ist und die Anlage funktioniert. Auch Heizungsdruck und Temperaturen sollten stimmen. Wenn man das einmal prüft, braucht man keine Angst vor der Kälte zu haben.

"Besondere Aufmerksamkeit verdienen Außenwasserhähne. Hier besteht bei Frost ein erhöhtes Risiko für Schäden.

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"Ich selbst habe eine frostsichere Außenzapfstelle am Haus, die im Winter nicht mehr betätigt werden muss. Gerade an Altbauten gibt es aber viele Außenanschlüsse, die nicht so modern sind. Dort sollte man den Wasserhahn zudrehen, die Entleerung öffnen und das Wasser vollständig ablaufen lassen. Dann kann nichts passieren.

"Bei längerem Frost können gekippte Fenster und dauerhaft geöffnete Lüftungen dazu führen, dass Wasserzähler oder Leitungen einfrieren. Deshalb sollte Zugluft möglichst vermieden werden. Der Bund der Energieverbraucher empfiehlt außerdem, Fenster und Türen abzudichten. An windigen Tagen könne eine Kerze helfen, undichte Stellen aufzuspüren.

Nachts sparen zudem geschlossene Rollläden und zugezogene Vorhänge Energie und halten die Wärme im Haus.36-jähriger soll Frau wegen Schulden umgebracht haben Aus Habgier soll ein Mann in Brilon eine Frau ermordet haben. Im Januar muss er sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Rund 200 Menschen haben in Siegen gegen das neue Pflegegesetz demonstriert. Sie sehen ihre Jobs durch das Gesetz in Gefahr.