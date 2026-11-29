Eine einzige Mine in Montana verschmutzte offenbar fast den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Nachweisen lässt sich das heute noch im Eis der Arktis.

Eine einzige Mine in Montana verschmutzte offenbar fast den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Nachweisen lässt sich das heute noch im Eis der Arktis.und Nordkanada enthüllen ein enormes Ausmaß an Luftverschmutzung.

Doch das Besondere: Diese stammt nicht von heute, sondern liegt schon Jahrzehnte zurück. Jahrelang stand die Forschung vor einem Phänomen, das sich nicht ohne Weiteres erklären ließ: In bestimmten Regionen der Arktis fanden sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich höhere Konzentrationen bestimmter Schwermetalle im Eis als in späteren Jahrzehnten, obwohl die industrielle Produktion damals noch viel geringer war als heute. Warum ausgerechnet diese frühe Phase so stark belastet war, blieb lange ein Rätsel.

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Erst die gezielte Untersuchung von Arsen, einem der giftigsten bekannten Schwermetalle, brachte Licht ins Dunkel: Übeltäter war die Anaconda-Kupfermine im US-Bundesstaat Montana. Diese stieß bereits im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewaltige Mengen an Luftschadstoffen in die Atmosphäre aus.