Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin hat beim Grand Prix in Tokio den Weltrekord im Kurzprogramm gebrochen.

Eiskunstlauf -Superstar Ilia Malinin hat beim Grand Prix in Tokio den Weltrekord im Kurzprogramm gebrochen. Der 21-jährige US-Amerikaner kam auf 114,81 Punkte und überbot damit die Bestmarke seines Landsmanns Nathan Chen von den Olympischen Spielen 2022 in Peking.

Zu"Cantata Memoria" von Karl Jenkins zeigte Malinin vor einem begeisterten Publikum eine makellose Darbietung. Nach der Ergebnisverkündung machte der Blondschopf große Augen, hielt sich die Hände vors Gesicht und formte dann mit diesen ein Herz für die Kamera.

Advertisement

Advertisement

""All die harte Arbeit und all die Jahre haben sich ausgezahlt. "Der zweite Saisonsieg nach dem Triumph bei Skate America ist für den"Vierfach-Gott" und dreimaligen Weltmeister damit Formsache. Vor der Kür am Samstag liegt Malinin deutlich vor dem Japaner Shun Sato und Kevin Aymoz aus Frankreich .