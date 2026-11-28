Das deutsche Spitzenduo holt damit locker die Qualifikation für das Grand-Prix-Finale Mitte Dezember in China.

Das deutsche Spitzenduo holt damit locker die Qualifikation für das Grand-Prix-Finale Mitte Dezember in China. Die Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben in Tokio ihren zweiten Grand Prix der Saison gewonnen und sich damit souverän die Qualifikation für das Finale der prestigeträchtigen Serie gesichert.

Nach einem überragenden Kurzprogramm kam das Berliner Duo in der starken Kür auf 137,87 Punkte und landete mit insgesamt 213,08 Zählern deutlich vor Yuna Nagaoka/Sumitada Moriguchi aus Japan und Karina Akopowa/Nikita Rachmanin aus Armenien . Nach dem Triumph bei Skate America bestätigten die Berliner ihre starke Frühform, die absolute Topkonkurrenz fehlte in der Millionenmetropole jedoch.

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Die Olympia-Dritten Hase/Volodin gehen dennoch als große Favoriten ins Grand-Prix-Finale der besten sechs Paare, welches sie schon 2023 und 2024 gewonnen hatten, vom 10. bis 12. Dezember im chinesischen Chongqing. Das zweite deutsche Duo, Annika Hocke und Robert Kunkel, hatte sich mit dem Sieg bei der Finlandia Trophy zuletzt ebenfalls qualifiziert.