Die überdachte Eisbahn in der Metropolis Halle Babelsberg öffnet für alle Altersgruppen. Erfahren Sie alles zu Öffnungszeiten, Preisen, Leihschlittschuhen und dem Event Anime on Ice im Januar.

Die Metropolis-Halle im Filmpark Babelsberg bereitet sich darauf vor, ihre überdachte Eisfläche wieder für Besucher aller Altersgruppen zu öffnen. Diese moderne Eisanlage bietet Anfängern und erfahrenen Schlittschuhläufern die Möglichkeit, auf einer gesicherten Fläche ihre Runden zu drehen. Das Angebot richtet sich explizit an Familien, Schulklassen und Einzelgäste, die eine indoor-gestützte Aktivität im Winter suchen.

Öffnungszeiten und Zugangskonzept der Eisbahn

Gruppen und Schulklassen können werktags bereits ab 10 Uhr nach vorheriger Anmeldung auf das Eis, während die Bahn ab 12:30 Uhr für alle allgemeinen Besucher geöffnet ist. An Wochenenden und in den Schulferien gelten erweiterte Öffnungszeiten, die eine flexiblere Nutzung ermöglichen. Jede Laufzeit ist auf zwei Stunden festgelegt, wobei der Einlass jeweils 30 Minuten vor Beginn der eigentlichen Eiszeit startet.

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Die Strukturierung der Zugangszeiten sorgt dafür, dass die Kapazitäten der Halle optimal ausgelastet werden. Durch die Trennung von Gruppenanmeldungen und Publikumsverkehr kann die Organisation effizient gestaltet werden. Besucher sollten ihre Termine daher frühzeitig planen, um eine reibungslose Nutzung der Anlage ohne Wartezeiten zu gewährleisten.

Konditionen und Mietbedingungen für Laienläufer

Erwachsene zahlen zehn Euro pro Laufzeit, während Kinder und ermäßigte Gruppen sieben Euro entrichten müssen. Für die Nutzung von Leihschlittschuhen ist die Hinterlegung eines gültigen Personalausweises oder eine Pfandzahlung von 30 Euro erforderlich. Diese Maßnahme dient dem Schutz des Inventars und stellt sicher, dass die Schlittschuhe unverzüglich zurückgegeben werden.

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Zum umfassenden Serviceangebot gehören neben dem Verleih auch Lauflernhilfen für Kinder und ein professioneller Schleifservice für das Eis. Die Investition in qualitativ hochwertige Ausrüstung soll das Erlebnis für Gäste aller Erfahrungsstufen angenehmer und sicherer gestalten. Die Halle positioniert sich damit als professionelle Einrichtung, die über reinen Freizeitvergnügen hinausgeht.

Nutzungsmöglichkeiten für Feiern und Events

Neben dem normalen Publikumsverkehr bietet die Eisbahn Möglichkeiten für private Veranstaltungen an. Besucher können die Fläche für Kindergeburtstage oder eigene Events reservieren, was die Halle zu einem attraktiven Standort für Geburtstagsfeiern macht. Die Kombination aus sportlicher Betätigung und gesellschaftlichem Ambiente spricht einen breiten Zielkreis an.

In der Sitzecke der Halle können Gäste bei einem Heißgetränk oder einem Snack neue Kraft tanken. Dieses Angebot unterstützt die zweistündige Laufzeit, indem es Pausen für Erholung und sozialen Austausch ermöglicht. Die Halle schafft somit eine Rundum-Adresse für den Wintervergnügen.

Spezialveranstaltung Anime on Ice im Januar

Vom 8. bis 10. Januar verwandelt sich die Halle im Rahmen der Veranstaltung Anime on Ice in einen Treffpunkt für Fans japanischer Popkultur. Diese spezielle Aktion verbindet das Eislaufen mit Elementen wie Cosplay-Wettbewerben, Händlerständen und japanischem Streetfood.

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Das Programm umfasst zudem Gespräche mit Synchronsprechern, ein Anime-Quiz und Signierstunden. Für diese drei Veranstaltungstage sind separate Tickets erforderlich, die sich vom regulären Eislaufpreis unterscheiden. Die Kombination aus Sport und Nischenkultur zieht eine spezifische Zielgruppe an und erweitert das Spektrum der Metropolis-Halle deutlich.