Ekaterina Leonova bestätigt neue Liebe – und zeigt den neuen Mann an ihrem Herzen

Die 'Let's Dance'-Profi Ekaterina Leonova hat am Valentinstag ihre neue Liebe öffentlich gemacht. In einem Instagram-Post präsentierte sie ihren Partner Ilya, der ebenfalls Profitänzer ist. Die beiden sind schon länger zusammen, wollten aber zunächst ihr Glück privat genießen.

Über keinen ' Let's Dance '-Profi wird so viel spekuliert wie Ekaterina Leonova – das betrifft vor allem das Privatleben der 37-Jährigen. Immer wieder wurde sie romantisch mit prominenten Tanzpartnern aus der Show in Verbindung gebracht, was sie allerdings nie öffentlich kommentierte. Umso bemerkenswerter ist der neueste Instagram-Beitrag von Ekaterina Leonova . Pünktlich zum Valentinstag bestätigt sie, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Diesen zeigt sie auch auf Pärchenfotos.

'Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz', schreibt die Tänzerin bei Social Media. Die Identität des Mannes bleibt kein Geheimnis, denn sie hat ihn verlinkt. Sein Name: Ilya. Dazu gibt es gleich zwei Bilder von den beiden. Die eine Aufnahme zeigt Ilya von der Seite, die andere von vorne. Er hat also die Entscheidung getroffen, sich auf diese Weise mit seinem Namen und Gesicht in die Öffentlichkeit zu begeben. Gegenüber ihrem Arbeitgeber RTL verrät Ekaterina Leonova weitere Details. Demnach sind die beiden nicht erst seit gestern zusammen: 'Ich habe natürlich unser Glück erstmal nicht geteilt, weil wir die Zeit ohne Öffentlichkeit genießen und uns besser kennenlernen wollten.' Nun aber sei es an der Zeit gewesen, die Liebe öffentlich zu machen – 'weil wieder nicht wirklich ganz wahrheitsgemäße Berichte in der Presse erschienen sind'. RTL hat erfahren, dass Ilya ebenfalls Profitänzer ist, unter anderem tritt er im Phantasialand in Brühl auf. Ekaterina Leonova hat nach eigenen Angaben in ihm einen Menschen gefunden, 'der wundervoll ist'. Bei Instagram reagieren sofort zahlreiche Fans, aber auch 'Let's Dance'-Stars. Der Profi Alexandru Ionel schreibt: 'Also Ilya hat mit mir schon Bier getrunken. Deshalb kann ich guten Gewissens sagen: Er ist ein top Partner für dich.' Evgeny Vinokurov und Kathrin Menzinger hingegen posten einfach nur drei Herz-Emojis. Die Community der Tänzerin ist ebenfalls begeistert. Ein Fan meint: 'Freue mich so sehr für euch. Ihr habt nur das Beste verdient.' Möglicherweise wird Ilya bei der kommenden 'Let's Dance'-Staffel hin und wieder im Studio anwesend sein





