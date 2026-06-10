Ekaterina Leonova erhält deutsche Staatsbürgerschaft: "Let's Dance"-Legende feiert besonderen Erfolg

Profitänzerin Ekaterina Leonova hat nach langem Weg den deutschen Pass erhalten. Die viermalige "Let's Dance"-Siegerin teilte die Freude mit ihren Instagram-Followern und erhielt zahlreiche Glückwünsche von Kollegen wie Motsi Mabuse und Alexandru Ionel.

Die russischstämmige Profitänzerin Ekaterina Leonova hat die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Die 39-jährige, die seit Jahren als fester Bestandteil der RTL -Show " Let's Dance " bekannt ist, teilte die Nachricht über ihren Instagram-Account mit rund 340.000 Followern mit.

In zwei Fotos hält sie stolz ihren neuen deutschen Pass in die Kamera. Sie schreibt dazu: "Big News" und erklärt später, dass sie nach einem gefühlten langen Weg und einem Antrag im September 2024 nun endlich den deutschen Pass in Händen halte.

Leonova, die im russischen Wolgograd geboren wurde, kam 2008 nach Deutschland, lernte die Sprache und begann 2010 ein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität zu Köln, das sie 2014 mit einem Bachelor abschloss. 2018 folgte ein Masterabschluss an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ihr Weg war nicht immer einfach, doch das macht den Moment umso schöner. Kollegen aus der Tanzwelt gratulieren: Jury-Mitglied Motsi Mabuse kommentiert mit Herzen, Tänzer Alexandru Ionel scherzt: "Endlich kann ich dich Kartoffel nennen.

" Ekaterina Leonova ist eine Legende bei "Let's Dance": Sie gewann die Show viermal, zuletzt 2025 mit Diego Pooth. Zuvor triumphierte sie mit Gil Ofarim, Ingolf Lück und Pascal Hens. Die Nachricht über ihre Einbürgerung ist ein besonderer Meilenstein abseits der Tanzfläche und wird von Fans und Kollegen gleichermaßen gefeiert





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