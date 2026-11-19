Bischof Stäblein von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) plädiert für eine Fusion oder enge Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKBO). Dabei warnt er vor harten Einsparungen und steht deutlich gegen Antisemitismus.

Berlin. Bischof Markus Stäblein der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat am Donnerstag einen deutlichen Aufruf zur strategischen Neuausrichtung der evangelischen Kirche im Osten Deutschlands gerichtet. Im Mittelpunkt seiner Ansprache stand die Überlegung, wie man eine starke kirchliche Stimme in der Region bewahren und ausbauen kann. Dabei spielte die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKBO) eine zentrale Rolle, da beide Kirchen bereits jetzt in mehreren Bereichen eng zusammenarbeiten. Die EKBO, die in Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie im Südwesten Brandenburgs beheimatet ist, arbeitet mit der in Berlin, Brandenburg und Ostsachsen 745.000 Gemeindeglieder zählenden EKBO ohnehin schon in der Ausbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern, der Verkündigung Ehrenamtlicher oder einer Evangelischen Hochschule zusammen.

Drohende Strukturkürzungen und harte Veränderungen

Stäblein kündigte in seinem Wort des Bischofs an, dass die Landeskirche vor harten Veränderungen stehe. Man werde Gebäude, Leitungsstrukturen und Kirchenkreise aufgeben müssen. Er betonte, dass es keine Not ist, die die Kirchen aufeinander zubewegt, sondern mutige Voraussicht. Wer alle Perücken aufbehalten will, muss sich den Puder auch leisten können, sagte Stäblein. Man sollte nach dem schauen, was leistbar ist und zukunftsfähig - alles, was aufbläht, können wir uns nicht mehr leisten. Nur, wenn man etwas ernsthaft verändere, könne man auch für die kommenden Generationen garantieren, dass Menschen Orte, Kirchen und Anschluss fänden.

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Kooperationsgespräche mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

Was sollte uns also daran hindern, weiter aufeinander zuzugehen, fragte Stäblein rhetorisch. Was sollte hindern, einmal zu schauen, wie mehr Kooperation oder gar ein körperschaftliches Zusammengehen aussehen könnte? Voraussichtlich am Sonnabend sollen die zeitgleich tagenden Synoden beider Kirchen darüber entscheiden, ob man Fusions- oder Kooperationsgespräche aufnimmt. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Schritt in der historischen Entwicklung der evangelischen Kirchenstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland und könnte die zukünftige Ausrichtung der evangelischen Arbeit im Osten entscheidend prägen.

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Klare Haltung gegen Antisemitismus in der Gesellschaft

Für die EKBO werde es in den nächsten Jahren darum gehen, Bekenntniskirche zu sein. Eine Kirche, die man als Erstes an dem erkennt, zu wem sie sich bekennt. Dies betreffe auch eine klare Haltung gegen Antisemitismus, in welcher Form auch immer, unter welcher Maske er daherkommt - von rechts, von links oder, man sollte es nicht übersehen, auch aus der Mitte der Gesellschaft. Wir stehen gegen Antisemitismus und wir stehen an der Seite der jüdischen Geschwister in dieser Stadt. Dies gelte ausdrücklich auch für Berlin-Neukölln. Antisemitismus ist ein Verbrechen und eine Sünde - eine Selbsttrennung von Gott, sagte Stäblein.

Konflikt um Religionsfreiheit in kommunalen Gebäuden

Deutliche Kritik übte der Bischof an einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Velten (Oberhavel), die die Religionsfreiheit in kommunalen Gebäuden einschränken wolle. Dies sei Hetze gegen eine kleine muslimische Gemeinschaft und das Beisammensein und Kochen von Geflüchteten, die sich dort treffen. Er sei der örtlichen Kirchengemeinde dankbar, dass sie vom ersten Tag an erklärt habe, man stehe für die Freiheit des Glaubens, und die fange da an, wo sie auch für andere gelte. Wir werden darum kämpfen, aufrecht und mit geradem Kreuz: Wenn wir da nicht aufstehen, gilt diese Freiheit auch nicht mehr für uns, sagte Stäblein. Die Kirche betont ihre Rolle als Hüterin pluralistischer Werte und religiöser Toleranz in der modernen Gesellschaft.