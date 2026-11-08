EKD-Bischöfin Fehrs warnt vor rechter Bedrohung und KI-Delegation

Kirsten Fehrs der EKD betont den Schutz der Demokratie vor rechtsextremen Kräften und fordert demokratische Kontrolle über künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit AfD-Wahlsiegen.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs, hat am Sonntag in Würzburg eine klare Position gegen Menschenfeindlichkeit bezogen. Sie forderte den politischen und gesellschaftlichen Zusammenhalt und versicherte, dass die staatlichen Stellen die Gefahren für die liberale Demokratie ernst nehmen würden. Fehrs betonte vor der versammelten Synode, dass sie den Feinden der Demokratie nicht das Feld überlassen wolle.

Unvereinbarkeit von Menschenfeindlichkeit und Christentum

Die Evangelische Kirche in Deutschland steht weiterhin unbeirrt für Menschenwürde, Freiheit und sozialen Zusammenhalt ein. Das Schwerpunktthema der bis Mittwoch tagenden Kirchenparlamentarier in Würzburg ist die Rolle der Kirche als Werkstatt der Demokratiebildung. Fehrs erinnerte daran, dass die Synode bereits im Jahr 2023 menschenverachtende Haltungen, insbesondere rechtsextremer Kräfte, als unvereinbar mit dem christlichen Glauben bezeichnet hat.

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Wahlerfolge verändern vielleicht Machtverhältnisse, aber sie ändern nichts an der Unvereinbarkeit von Menschenfeindlichkeit mit dem Evangelium, sagte Fehrs. Seit den Landtagswahlen im September ist die AfD in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft in den jeweiligen Landtagen. In Magdeburg könnte Ulrich Siegmund im Dezember zum ersten Ministerpräsidenten einer als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei gewählt werden.

Kirchliche Neutralität und Rückzugstendenzen

Kirsten Fehrs betonte, dass die EKD auch mit Menschen im Gespräch bleiben wolle, die sich von Demokratie oder Kirche abwenden. Dabei sei eine notwendige Unterscheidung zwischen einfachem Dialog und kirchlicher Verantwortung zu treffen. Das Gespräch und erst recht die Seelsorge gelten allen, die Übernahme kirchlicher Verantwortung ist jedoch an den spezifischen Auftrag der Kirche gebunden.

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Wer menschenverachtende Haltungen öffentlich vertritt, kann nicht gleichzeitig glaubwürdig für die Kirche sprechen oder sie in Ämtern und Funktionen vertreten. Bereits am Samstag hatte die Magdeburger Regionalbischöfin Bettina Schlauraff berichtet, dass die Kirchen in Sachsen-Anhalt unter vorauseilendem Gehorsam litten. Die Grundschule nutze die Kirche plötzlich nicht mehr zur Zeugnisübergabe, angeblich aus Neutralitätsgründen.

Antisemitismus und KI-Regulierung

Fehrs betonte zudem das entschlossene Eintreten der Kirche gegen den Antisemitismus. Jede Form von Antisemitismus, jede Bedrohung und jede Relativierung der jüdischen Sicherheit sei ein Angriff auf die menschenrechtsorientierte Demokratie und widerspreche dem christlichen Selbstverständnis. Für die Kirche gelte unmissverständlich, dass sie jeder Form von Antisemitismus widerspricht und für ein sicheres jüdisches Leben in Berlin und anderswo in Deutschland stehe.

Zur geplanten Regierungsbildung in der Bundeshauptstadt erklärte Fehrs, dass eine Partei, die Regierungsfragen übernehmen wolle, sich glasklar von Leuten abgrenzen müsse, die antisemitische Positionen vertreten. Dies gelte ebenso für Vertreter der organisierten Kriminalität. Ein weiteres Thema war der Umgang mit künstlicher Intelligenz, für den klare international anerkannte Regeln notwendig sind.

Fehrs stellte die entscheidende Frage, wer über den KI-Einsatz entscheiden dürfe: Werden es Tech-Konzerne oder demokratisch legitimierte Regierungen sein? Aus Sicht der Ratsvorsitzenden müssten Entscheidungen über den Einsatz von KI demokratisch legitimiert bleiben. Verantwortung dürfe nicht an Maschinen delegiert werden, sondern müsse bei den politischen Akteuren verbleiben.