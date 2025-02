Ekel-Vorfall im Riesenslalom: Rast von Colturis Erbrochenem abgelenkt

Schweizer Skirennläuferin Camille Rast wurde beim Riesenslalom in Saalbach durch die Erbrochenheit ihrer Vorgängerin Lara Colturi abgelenkt und verlor die Konzentration. Colturi musste sich im Starthaus übergeben, was Rast stark beeinträchtigte und sie auf Platz 13 im ersten Durchgang brachte. Colturi konnte jedoch ihren Lauf trotz der Magenverstimmung fortsetzen und erreichte Platz sieben.

In Saalbach hatte Camille Rast (25) deutlich mehr erwartet. Im November erreichte sie den dritten Platz im Riesenslalom in Killington. Davon konnte sie in Österreich nur träumen. Denn hier wurde sie beim Riesenslalom auf besonders übelste Weise abgelenkt. Lara Colturi (18) war die Schuldige. Die italienisch-albanische Nachwuchshoffnung startete vor Rast. Neben Medaillenhoffnungen hatte Colturi anscheinend noch eine Magenverstimmung . Denn die Technikspezialistin übergab sich im Starthaus.

Rast gegenüber dem SRF: „Lara Colturi hat vor mir erbrochen. (…) Dann wurde mir schlecht und ich war nicht mehr im Rennen.“ Entsprechend verlief der erste Durchgang: Die Schweizerin landete auf Rang 13, mit drei Sekunden Rückstand auf die Führende Federica Brignone (34). Im Gegensatz zu Colturi. Ihre Erbrochenheitsattacke hatte kaum Nachwirkungen auf den Lauf – immerhin noch Platz neun war drin für die Tochter von Olympia-Siegerin Daniela Ceccarelli (39). Colturi, gebürtige Italienerin, startet für Albanien, da ihre Mutter als ehemalige Trainerin des Teams den albanischen Pass erhalten hatte.Die Konsequenz aus dem Ekel-Vorfall für Rast: „Ich glaube, ich werde zwischen den Läufen nichts essen. (…) Ich bin mega empfindlich.“ Mit leerem Magen konnte sie dann immerhin noch Platz elf erzielen. Colturi dagegen verbesserte sich sogar noch auf Platz sieben. Und auch dem Magen geht es inzwischen wieder gut. Colturis Manager zum Schweizer Blick: „Sie hat stark gehustet und hatte das Gefühl, dass etwas aus dem Magen hochkommt. (…) Sie ist ok.“ Vergessen werden beide Sportlerinnen den Vorfall wahrscheinlich trotzdem nicht so bald. Und Rast wird hoffen, dass sie am Samstag nicht wieder hinter Colturi starten muss. Denn dann findet der Slalom statt – Rasts Paradedisziplin





Skirennsport Riesenslalom Saalbach Lara Colturi Camille Rast

