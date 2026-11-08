Der Ökonom Ekkehard Krebs kritisiert Schwarz-Rot für fehlende Krisenkompetenz. Sein Buch fordert mehr Staatsverantwortung, warnt vor wachsendem AfD-Zulauf und veranschlagt volkswirtschaftliche Verluste.

Der Ökonomieprofessor Ekkehard Krebs von der Universität Mannheim sieht Deutschland auf einem gefährlichen wirtschaftlichen Pfad. In seinem neuen Buch "Kapital und Krise" plädiert der Experte, der auch das Bundesfinanzministerium und die Weltbank beriet, für eine gezielte staatliche Steuerung in Schlüsselbereichen wie Wohnraum und Energieinfrastruktur. Er lehnt eine Rückkehr zur Planwirtschaft ab, fordert aber ein deutlich stärkeres Eingreifen des Staates, um die aktuelle Wirtschaftskrise zu bewältigen. Seine Kernbotschaft lautet, dass politische Fehlentscheidungen der gegenwärtigen Regierung das Wachstum hemmen und gleichzeitig populistische Kräfte wie die AfD stärken.

Volkswirtschaftliche Verluste durch politische Fehler

Ekkhard Krebs begründet seine alarmierende Einschätzung mit konkreten volkswirtschaftlichen Berechnungen. Er analysierte die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts vor der Coronapandemie und der Energiekrise infolge des Ukrainekriegs. Hätte sich das damalige Wachstumstempo fortgesetzt, läge die deutsche Wirtschaftsleistung heute rund elf Prozent höher. Dies entspräche etwa 500 Milliarden Euro im Jahr oder rechnerisch rund 12.000 Euro pro Haushalt im Durchschnitt. Im Gegensatz dazu verweisen Kritiker wie sein Kollege Lars Feld auf kulturelle Gründe oder externe Schocks. Krebs widerlegt dies jedoch mit internationalen Vergleichen. So haben die USA an den Vorkrisentrend angeknüpft, und auch Spanien und Frankreich sind deutlich besser aus diesen Jahren gekommen als Deutschland. Zwar hatte Deutschland einen anderen Energiemix und war abhängiger vom russischen Gas, doch die anhaltende Krise sei größtenteils durch politische Fehler entstanden, nicht durch Schicksalsschläge.

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Kritik an Friedrich Merz und Katherina Reiche

Die aktuelle Regierung unter Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche wird von Krebs scharf kritisiert. Ihm zufolge haben beide kein ausreichendes Krisenverständnis und verfangen sich in ideologischer Marktgläubigkeit. Statt aktiv gegen steigende Preise für Wohnen, Energie und Lebensmittel vorzugehen, delegiere die Regierung die Verantwortung an den Markt. Krebs zeigt auf, dass die Einkommen vieler Menschen nicht so schnell gestiegen sind wie die Lebenshaltungskosten, wodurch der Lebensstandard sinkt. Er warnt davor, dass der Tankrabatt bis Ende des Jahres zwar Einnahmen reduziert, aber die Übergewinne der Mineralölkonzerne nicht ansieht. Ab Januar 2027 soll zwar ein Spritpreisdeckel gelten, doch Reiche, die eigentlich nichts davon hält, setzt auf ineffiziente Maßnahmen. Krebs fordert stattdessen eine umfassende Energiepreisbremse, die auch Gas und Strom einbezieht, um die Preise wirksam zu stabilisieren.

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Verbindung zwischen Wirtschaftspolitik und AfD-Zulauf

Ein zentrales Argument von Krebs ist der direkte Zusammenhang zwischen ökonomischem Unbehagen und dem Aufstieg der AfD. Kulturelle Faktoren allein könnten den Aufstieg der AfD zur stärksten politischen Kraft in Deutschland nicht erklären. In Zeiten ökonomischer Verunsicherung und der Wahrnehmung, dass die Regierung nicht angemessen reagiert, entscheiden sich Menschen häufig für extrem rechte Parteien. Wissenschaftlich belegt ist, dass es in den vergangenen Jahren drei solche Schübe gab, die die AfD in Umfragen von zehn auf knapp 30 Prozent brachten. Auslöser waren die verspätete Energiepreisbremse nach Kriegsbeginn, die Debatte um das Heizungsgesetz von Robert Habeck und die aktuellen Scheindebatten der Schwarz-Roten Koalition. Diese politischen Versäumnisse nützen der extremen Rechten direkt, indem sie das Vertrauen in die demokratischen Institutionen erschüttern.

Prognosen und politische Konsequenzen

Trotz einer kürzlichen Aufwärtskorrektur der Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft warnt Krebs davor, dass dieser Impuls bald abflachen wird. Die Energiepreise rutschen in eine neue Krise, vergleichbar mit dem Jahr 2022. Dies werde die ökonomische Lage weiter verschärfen und dazu führen, dass Unternehmen Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Die Regierung sei darauf nicht vorbereitet. Krebs zeichnet eine düstere politische Zukunftszukunft: Entweder findet sein Gegenentwurf einer geplanten Marktwirtschaft mit mehr öffentlicher Verantwortung eine politische Mehrheit, oder die AfD kommt 2029, spätestens 2033 an die Regierung. Da Schwarz-Rot die Demokratie allein nicht retten kann, sieht Krebs in einer effektiven Wirtschaftspolitik und sozialen Gerechtigkeit die einzige Alternative, um den Aufstieg der AfD dauerhaft zu stoppen und die soziale Stabilität wiederherzustellen.