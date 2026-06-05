Eklat beim Face-off zwischen Pedroni und Fes Batista

Beim Face-off zwischen den Kämpfern Pedroni und Fes Batista ist es zu einem Eklat gekommen. Der Brite Pedroni hat den Fame Fighter am Hals gepackt, der daraufhin mit einer Faust an der Wange von Batista reagierte. Die Situation war bereits bei der Pressekonferenz am Mittwoch so angespannt, dass Pedroni und Batista sich an die Gurgel gehen wollten.

Beim Face-off zwischen den Kämpfern Pedroni und Fes Batista ist es zu einem Eklat gekommen. Der Brite Pedroni hat den Fame Fighter am Hals gepackt, der daraufhin mit einer Faust an der Wange von Batista reagierte.

Die Haut von Pedroni war plötzlich leicht gerötet. Im Livestream war auch zu sehen, dass Pedroni von Batista gekratzt wurde. Die Situation war bereits bei der Pressekonferenz am Mittwoch so angespannt, dass Pedroni und Batista sich an die Gurgel gehen wollten. Zwei Bodyguards mussten eingreifen, um die beiden zu trennen.

Nathan Barnatt, bekannt als "Dad" in den USA, sorgte vor dem Duell mit Stream Ediz Tasci für einen erneuten Gaga-Auftritt. Er ließ plötzlich vor allen die Hose runter. Mit seinem Auftreten erinnerte er manche Zuschauer sogar an die TV-Kultfigur Bernd Stromberg. Die gute Nachricht ist, dass alle Kämpfer, die morgen bei Fame Fighting International in den Ring steigen, das in ihren jeweiligen Kampfverträgen vereinbarte Gewichtslimit erfüllt haben.

Damit stehen den 9 Promikloppe-Duellen, die am Samstag ab 18 Uhr stattfinden, nichts mehr im Wege. Unglaublich: Can Kaplan musste für das Duell gegen YouTuber Slim Albaher rund 14 Kilogramm abnehmen. Der Kampf findet im Supermittelgewicht statt. Um dem Körper kurzfristig die letzten Kilos zu entziehen, galt für viele Fighter vor dem Wiegen nur ein Motto: Raus mit dem Wasser!

Dafür legten einige Teilnehmer noch einmal eine Extraschicht im Training ein - und zwar im Schwitzanzug. Der gilt unter Kämpfern als echter Geheimtipp, wenn es darum geht, in letzter Minute Gewicht zu verlieren. Denn der Anzug staut die Körperwärme, treibt so den Puls nach oben und sorgt dafür, dass die Schweißproduktion auf Hochtouren läuft. Das Ergebnis: Auf der Waage purzeln die Pfunde.

Allerdings nur kurzfristig. Denn verloren wird dabei vor allem Wasser - nicht etwa Fett. Ein Trick also für den schnellen Erfolg vor dem Wiegen, nicht für eine dauerhafte Gewichtsabnahme





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