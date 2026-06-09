Eklat in Stuttgart: Altmaier kritisiert Tiafoe nach emotionaler Niederlage

Daniel Altmaier verliert in Stuttgart gegen Frances Tiafoe und kritisiert dessen respektloses Verhalten. Trotz Ausrutscher und verbaler Attacke blickt er optimistisch auf Wimbledon.

In Stuttgart ist es zwischen den Tennis profis Daniel Altmaier und Frances Tiafoe zu einer emotionalen Auseinandersetzung gekommen. Der 27-jährige Kempener unterlag dem an Nummer 26 gesetzten Amerikaner mit 6:7, 6:4, 4:6.

Sportlich betrachtet war das Aus der Weltranglisten-85 gegen den Titelverteidiger von 2023 keine große Überraschung, doch die Begleitumstände der Niederlage waren ungewöhnlich und sorgten für Gesprächsstoff. Altmaier, der als deutsche Nummer vier in das Turnier gestartet war, zeigte sich nach dem Match sichtlich verärgert über das Verhalten seines Kontrahenten. Der Vorfall ereignete sich zu Beginn des dritten Satzes, als Altmaier auf dem rutschigen Belag ausglitt und einige Minuten am Boden liegen blieb.

Tiafoe eilte zu ihm und erkundigte sich fair nach seinem Zustand. Bis zu diesem Moment schien das Verhältnis zwischen den beiden Sportlern intakt. Doch nur wenige Minuten später eskalierte die Situation. Altmaier erklärte: Als mein Ballwurf zweimal nicht gut war, sagte er: Du kannst den Ball nicht werfen.

Das empfinde ich als respektlos. Vor allem, wenn er mir das direkt ins Gesicht sagt. Solche Kommentare kann er seinem Team gegenüber äußern, aber nicht mir gegenüber. Diese Aussage überbrachte Altmaier seinem Gegner quer über das Spielfeld, wobei der Dialog ruhig und unaufgeregt blieb.

Tiafoes Antwort laut Altmaier: Weil du den Ball nicht werfen kannst, kann ich nicht returnieren. Der Deutsche wertete dies als Arroganz: Er hat versucht, eine Lösung zu finden, um mich aus dem Rhythmus zu bringen, was ihm leider auch gelungen ist. Mal sehen, wie es beim nächsten Aufeinandertreffen läuft. Sein Ausrutscher habe ihn weniger behindert als die folgende Diskussion: Dass ich weggerutscht bin, war natürlich bitter in dem Moment.

Ich hatte das Gefühl, dass ich zu diesem Zeitpunkt der deutlich bessere Spieler war. Ich denke, dass ich auch danach ein gutes Spiel gemacht habe. Dann kam die Diskussion und vier Fehler. Das ist wie gesagt bitter.

Mit dieser Niederlage verlor Altmaier das vierte Duell gegen Tiafoe und wartet weiter auf seinen ersten Sieg gegen den US-Amerikaner. Trotz des Rückschlags blickt der Kempener optimistisch auf die kommende Rasensaison: Er freut sich auf Wimbledon und hat für die Vorbereitung extra den ehemaligen Profi Dustin Brown engagiert, der für sein unorthodoxes Spiel auf Rasen bekannt ist. Altmaier hofft, von Browns Erfahrung zu profitieren, um auf dem heiligen Rasen von Wimbledon für Furore zu sorgen.

In Stuttgart sind auch Diego Dedura und Tom Gentzsch bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Dagegen haben sich die Routiniers Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann behauptet und stehen in der nächsten Runde. Struff, der in der Weltrangliste auf Position 41 geführt wird, besiegte seinen Gegner in zwei glatten Sätzen. Hanfmann, der aktuell auf Rang 59 der Welt steht, musste über drei Sätze gehen, setzte sich aber am Ende verdient durch.

Die beiden deutschen Hoffnungen haben damit gute Chancen, im Turnier weit zu kommen. Die Vorfälle zwischen Altmaier und Tiafoe werfen jedoch einen Schatten auf das ansonsten gelungene Turnier. Es bleibt abzuwarten, ob die Tennisverbände die verbale Entgleisung von Tiafoe sanktionieren werden oder ob es bei einer sportlichen Rivalität bleibt. Altmaier jedenfalls hat angekündigt, sich voll auf Wimbledon zu konzentrieren und die negativen Erlebnisse von Stuttgart abzuhaken.

Mit Dustin Brown an seiner Seite könnte er tatsächlich für eine Überraschung auf dem heiligen Rasen sorgen. Der 41-jährige Brown, bekannt für seine Serve-and-Volley-Taktik, hat bereits mehrfach bewiesen, dass er auf Rasen selbst Topspieler ärgern kann. Altmaier hofft, dass er diese Kunst ebenfalls erlernen kann. Die Rasensaison hat gerade erst begonnen, und für Altmaier ist noch alles möglich.

Die Kritik an Tiafoe wird ihn vielleicht zusätzlich motivieren, es dem Amerikaner beim nächsten Aufeinandertreffen zu zeigen. Die Tenniswelt blickt gespannt nach Wimbledon, wo Altmaier in der ersten Runde auf einen Qualifikanten treffen wird. Er hat die Chance, seine starke Form aus Stuttgart zu bestätigen und die bittere Niederlage gegen Tiafoe vergessen zu machen





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