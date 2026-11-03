Der Leihe von RB Leipzig El Chadaille Bitshiabu glänzt bei Galatasaray Istanbul mit perfekten Pässen. Sein Debüt erfolgte gegen Konyaspor, nun steht das CL-Spiel gegen Stuttgart an.

Der französische Verteidiger El Chadaille Bitshiabu hat sein Pflichtspieldebüt für Galatasaray Istanbul gefeiert und dabei eine überzeugende Leistung gezeigt, die langjährige Kritik an seiner Fitness überstrahlt. Der 21-jährige Leihspieler von RB Leipzig war am Wochenende beim 4:0-Sieg gegen Konyaspor eingewechselt worden und brachte sämtliche seiner 17 Pässe sicher zum Mitspieler, ohne einen einzigen Zweikampf zu verlieren. Diese klare Performance markiert einen wichtigen Wendepunkt in seiner ersten Spielzeit bei der türkischen Großmannschaft, nachdem er zuvor monatelang auf Einsatzzeiten warten musste.

Bitshiabu äußerte sich nach dem Spiel zufrieden und bedankte sich explizit bei seinem Trainer für die gewährte Chance, die ihm nun den Zugang zum Kader ermöglicht hat. Er signalisierte seine Bereitschaft für weitere Einsätze, was angesichts der kommenden hochkarätigen Begegnung im Europapokal von großer Bedeutung ist. Das nächste Testmatch gegen den VfB Stuttgart in der Champions League findet am Dienstag um 18.45 Uhr statt und bietet dem Defensivakteur die Möglichkeit, seine Form auf internationaler Bühne zu festigen.

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Fitnesskritik und Gewichtsverlust

Seit seinem Wechsel nach Istanbul war Bitshiabu den Fans lange verborgen geblieben, was vor allem auf anhaltende Bedenken bezüglich seines physischen Zustands zurückzuführen war. Türkische Medienberichte deuteten darauf hin, dass der Defensivspieler nicht in der gewünschten Verfassung zum Klub gestoßen sei und sein Körpergewicht kritische Werte erreicht habe. Von einem Gewicht von bis zu 110 Kilo und einem Körperfettanteil von 18 Prozent wurde berichtet, was deutlich über dem für Profifußballer üblichen Bereich von sieben bis maximal 13 Prozent liegt.

Die Vereinsführung und das Trainerteam von Galatasaray reagierten mit einem intensiven Trainingsprogramm, um die Fitnesslücke zu schließen. Dank dieser harten Arbeit soll Bitshiabu mittlerweile neun Kilogramm abgenommen haben, was seinen Zustand deutlich verbessert hat. Diese Entwicklung ist auch für die Verantwortlichen von RB Leipzig von Interesse, da sie mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert waren, als der Spieler an den Bosporus geliehen wurde. Der Weg zurück in die Stammelf ist nun sichtbar geebnet.

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Kaufoption und weitere Leihe

Galatasaray Istanbul verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 28 Millionen Euro, um Bitshiabu fest zu verpflichten. Experten gehen jedoch aktuell davon aus, dass diese Option unwahrscheinlich gezogen wird, da der Klub den französischen Abwehrspieler nach Ablauf der Leihe voraussichtlich wieder an RB Leipzig zurückgeben wird. Diese finanzielle Konstante bleibt ein wichtiger Faktor in den Vertragsverhandlungen, auch wenn die aktuelle sportliche Integration im Fokus steht.

Parallel zu Bitshiabu berichten andere Leihefrauen aus Leipzig von unterschiedlichen Entwicklungspfaden. Arthur Vermeeren, ebenfalls 21 Jahre alt, genießt in Antwerpen hohe Wertschätzung und stand in jedem Ligaspiel über die volle Distanz auf dem Platz. Die belgische Mannschaft besitzt jedoch keine Kaufoption für den jungen Mittelfeldakteur, dessen Zukunft nach wie vor ungewiss bleibt, obwohl er sich als Stammspieler etabliert hat.

Misstrauen bei anderen Spielern

Lutsharel Geertruida, 26 Jahre alt, zeigt in Eindhoven eine solide Leistung als Stammspieler in der Abwehr, was ihm die Aufmerksamkeit potenzieller Käufer sichert. Für ihn hat der belgische Klub eine Kaufoption von 13 Millionen Euro aktiviert, was auf ein positives Interesse an einer langfristigen Bindung hindeutet. Seine konstante Spielzeit unterstreicht den Erfolg der Leihe für beide Parteien.

Bei den Stürmern und Mittelfeldspielern zeigt sich ein gemischteres Bild. Conrad Harder, 21 Jahre alt, kam bei Racing Straßburg bisher auf zwei Tore und eine Vorlage und stand dort regelmäßig über längere Zeit auf dem Feld, doch existiert hier keine Kaufoption. Eljif Elmas, 27 Jahre alt, erzielte ebenfalls zwei Tore und bereitete eine Vorlage für seinen Leihekub Bergamo vor, wobei seine Leistungen als wechselhaft beschrieben werden. Hier liegt eine Kaufoption von 12 Millionen Euro vor, die das weitere Schicksal des erfahrenen Mittelfeldspielers bestimmen könnte.