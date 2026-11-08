El Mala Brüder: Said trifft im Derby, FC Köln verliert 1:2 gegen Leverkusen

Said El Mala erzielt nach Vorlage seines Bruders Malek den Anschlusstreffer, doch der FC Köln unterliegt Bayer Leverkusen 1:2. Als Nächstes wartet das Spiel bei Bayern.

Im Köln-Wahnsinn rund um die Brüder Said und Malek El Mala gibt es das nächste Kapitel. Im Derby gegen Bayer Leverkusen erzielte Said El Mala das erste Bruder-Tor in der Bundesliga, doch der FC Köln verlor die Partie am Ende mit 1:2. Eine Woche zuvor hatten beide beim 1:1 gegen Union erstmals gemeinsam in der Bundesliga auf dem Platz gestanden.

Der Anschlusstreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Malek El Mala flankte den Ball in der 90.+3 Minute mustergültig in den Strafraum, und Kölns Top-Star Said El Mala traf zum 1:2. Der Schlusspfiff kam wenig später und beendete alle Hoffnungen auf einen Last-Minute-Ausgleich.

Also read 1.FC Köln: Ragnar Ache fällt gegen Leverkusen erneut aus

Said El Mala trifft nach Vorlage seines Bruders Malek

Said El Mala erzielte den 1:2-Anschlusstreffer im Derby, die Vorlage kam von seinem Bruder Malek El Mala. Der Treffer war für beide ein besonderer Moment, der Frust über die Niederlage überlagerte die Freude jedoch deutlich. Said El Mala sagte, es freue ihn, dass sein Bruder ihm den Ball auflege, er hätte aber lieber die drei Punkte gehabt.

Said El Mala beschrieb die Derby-Niederlage als schlimmer als eine normale Niederlage. Nach seiner Einschätzung fühlt sich ein verlorenes Derby gegen Leverkusen schwerer an als andere Niederlagen, weil der Anschluss zu spät kam. Die Enttäuschung war auf dem Platz und danach in der Kabine deutlich spürbar.

Advertisement

Nach dem Schlusspfiff war Malek El Mala ebenfalls frustriert, weil er die Vorlage nicht in einen Ausgleich ummünzen konnte. Die Brüder standen damit im Mittelpunkt einer Partie, in der Köln trotz Anschlusstreffer keinen Punkt mitnahm. Die Fans blieben nach der Derby-Pleite trotzdem ruhig im Stadion.

Said El Mala kritisiert Bayer-Spielweise und Schiedsrichter

Said El Mala kritisierte nach dem Spiel vor allem die Spielweise der Leverkusener und die Entscheidungen des Schiedsrichters. Er sagte, die Mannschaft habe den Gegner auf dem Platz genervt, worauf dieser keine Lust gehabt habe. Ein Foul-Pfiff blieb in einer Szene aus, als Said El Mala von Bayer-Profi Edmond Tapsoba umgerissen wurde.

Said El Mala äußerte zudem deutliche Kritik an den Leverkusener Spielern, die sich nach Fouls oft gedreht hätten. Er bezeichnete dieses Verhalten als nichts mit Fußball zu tun und als ein wenig lächerlich. Der Schiedsrichter Zwayer verteilte insgesamt elf Gelbe Karten, womit der Bundesligarekord eingestellt wurde.

Malek El Mala ergänzte die Kritik mit dem Hinweis auf den Fair-Play-Gedanken im Fußball. Er störte sich daran, dass die Leverkusener weiterspielten, während ein Spieler am Boden lag, und dass daraufhin keine Aktion ins Aus erfolgte. Diese Situation führte nach seiner Darstellung zu einer Rudelbildung auf dem Platz.

Advertisement

Thomas Kessler fordert Punkte vor dem Spiel bei Bayern

Sportboss Thomas Kessler sieht den FC Köln nach der Niederlage unter Druck und hält die eigenen Chancen für nicht ausreichend genutzt. Er sagte, man müsse sich den Vorwurf machen, dass die Chancen nicht in dem Ausmaß genutzt wurden, das für mehr Punkte nötig gewesen wäre. Die Lage in der Tabelle bezeichnete er als brutal eng.

Nach vier Spielen ohne Sieg steht der FC Köln mit neun Punkten aus neun Spielen tabellarisch unter Druck. Das nächste Spiel führt die Mannschaft am 20.11. zum FC Bayern. Thomas Kessler betonte, dass Köln punkten müsse, was außer Frage stehe, und dass diese Erkenntnis nicht neu sei.

Trainer René Wagner (38) erhält von Thomas Kessler den Auftrag, die Qualität gezielt einzusetzen. Zunächst folgt jedoch eine Länderspielpause, danach fahre der FC Köln nach Angaben von Thomas Kessler nicht als Favorit zu Bayern. In den Wochen danach warten Mannschaften auf Augenhöhe, bei denen Köln mit 50:50-Spielen rechnen muss und die nötigen Punkte holen soll.