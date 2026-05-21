El Mala frustriert: WM-Traum geplatzt, Pierre Littbarski spricht über Nagelsmann und die Zukunft des jungen Nationalspielers

Der Kölner Nationalspieler Said El Mala wurde nicht für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nominiert, obwohl er eine überragende erste Bundesligasaison hinter sich hatte. Pierre Littbarski, ehemaliger Weltmeister und FC-Legende, spricht über die Nominierung von Nagelsmann und die Zukunft des jungen Nationalspielers.

Der Köln-Star wurde trotz einer überragenden ersten Bundesliga saison (13 Tore/5 Vorlagen) nicht für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. Der Frust sitzt tief in Köln – auch bei FC-Legende Pierre Littbarski (66).

In BILD spricht der 1990er Weltmeister Klartext über El Malas geplatzten WM-Traum.

"Nagelsmann setzt mehr auf Erfahrung als auf Qualität. Deshalb ist Sané dabei. Es ist ein Fehler von Nagelsmann, dass El Mala nicht dabei ist. Der Junge hat Sachen, die Sané auf alle Fälle nicht hat", poltert Litti.

Welche?

"Said hat Mut zum Risiko. El Mala spielt so wie Sané vor zehn Jahren – als Sané echt noch gut war. Und jetzt ist er mehr so ein Profi, der nicht mehr richtig ins Risiko geht.

" Foto: picture alliance/Gladys Chai von der Laage Nach BILD-Informationen schwankte Nagelsmann bis zuletzt zwischen einer Nominierung von El Mala und Leroy Sané (30/Galatasaray), der in der Türkei eher keine herausragende Saison spielte, am Ende aber den Vorzug bekam, weil Nagelsmann ihn schon sehr lange kennt und vor allem auch seine letzten Länderspieleinsätze beurteilt hatte mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft dreimal hintereinander im WM-Finale (1982, 1986, 1990). Litti weiß, was ein junger Spieler wie El Mala jetzt durchmacht.

"Ich kann mir vorstellen, was in dem Jungen vorgeht. Klar, er wird ziemlich frustriert sein. Das ist ja auch alles schwer zu verstehen. Schade, mit 19 Jahren zu einer WM zu fahren, wäre schon eine geile Sache gewesen", sagt Litti, "aber das Leben geht weiter.

Er kann ja jetzt nicht aufhören, Fußball zu spielen. Said ist einer, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Die Nicht-Nominierung wird für ihn nur Ansporn sein.

" Der 1. FC Köln wendet sich direkt an El Mala mit aufmunternden Worten. Auf Instagram schreibt der FC: "Lieber Said, Deine Zeit im DFB-Team wird kommen. 18 Scorer-Punkte in Deiner ersten Bundesliga-Saison sprechen für sich. Darauf kannst Du sehr stolz sein und wir sind es auch!

" El Mala reagierte auf seinem Insta-Portal mit Herzen zum Dank. Der FC traurig. Littbarski sauer. Er war im Oktober 2025 der erste Experte, der El Mala nach einem starken Saisonstart eine WM-Teilnahme zugetraut hatte.

: "Wenn er das weiterhin so abrufen kann, bin ich sogar der Meinung, dass er noch den Sprung zur WM schaffen kann. " El Mala hat ihn ganz knapp verfehlt..





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