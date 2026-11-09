El Mala kritisiert Leverkusen nach Derby-Verlust bei Köln

Said El Mala übte scharfe Kritik an Bayer Leverkusen nach dem 1:2 beim 1. FC Köln. Der Nationalspieler sprach von lächerlichem Schauspiel und vermisste Fair-Play.

Der 1. FC Köln musste sich am heimischen Rhein mit 1:2 Toren gegen Bayer Leverkusen geschlagen geben, wobei der 1:1-Ausgleich durch Said El Mala in der 90. Minute plus zwei Sekunden zu spät kam. Nach dem Spiel äußerte der Nationalspieler seinen tiefen Frust über die Art und Weise, wie die Partie von den Gästen aus der rheinland-pfälzischen Nachbargemeinde gestaltet wurde. El Mala bezeichnete das Verhalten der Leverkusener Spieler als lächerlich und kritisierte den Schiedsrichter scharf.

Schärfste Kritik an Fair-Play-Verstoß

Said El Mala machte in seinem Interview bei DAZN deutlich, dass ihm das Verhalten von Bayer Leverkusen nicht in den Kopf ging. Er verwies dabei konkret auf den Vorfall in der 50. Minute, als der Leverkusener Spieler Mikey Moore zu Fall kam. Statt den Ball aus Rücksichtnahme auf den verletzten Spieler aus dem Spiel zu nehmen, attackierte die gegnerische Mannschaft den Ball weiter.

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El Mala betonte, dass dies nichts mit echtem Fußball zu tun habe. Er fragte rhetorisch, warum man das tue, wenn einer liege und die Leverkusener weiterspielten. Für ihn war dies ein klarer Verstoß gegen die Grundsätze des Fair-Play-Sports, der ihm als Fußballspieler nicht in den Kopf gehen könne. Seine Wut spiegelte sich auch in der hitzigen Atmosphäre wider, die daraufhin entstand.

Partieverlauf und Torschützen

Bayer Leverkusen ging in der siebten Minute durch Aleix Garcia in Führung. Die Kölner Mannschaft kämpfte sich zurück, doch erst in der 86. Minute glich Patrik Schick aus. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte Said El Mala den Anschluss zum 1:2, bedient von einer mustergültigen Flanke seines Bruders Malek El Mala. Trotz des Treffers blieb das Unbehagen über den Gang der Ereignisse.

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Said El Mala bilanzierte, dass sein Treffer leider ein bisschen zu spät gekommen sei. Er freute sich natürlich über die Torvorlage seines Bruders, da man das Spiel besser nicht spielen könne. Gleichzeitig betonte er, dass ihm die drei Punkte lieber gewesen wären. Der Verlust des Derby gegen den direkten Konkurrenten saß bei der Mannschaft tief.

Folgen für die Tabelle

Mit der Niederlage verliert der 1. FC Köln erstmals nach wettbewerbsübergreifend sechs Spielen vor heimischem Publikum. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten der Kölner Mannschaft, sich im innerstädtischen Vergleich durchzusetzen. Die Niederlage festigt den Eindruck, dass man sich von der Abstiegszone noch nicht entscheidend befreien kann.

Die kommenden Aufgaben für den FC sind anspruchsvoll. Nach der Mammutaufgabe bei Bayern München am 20. November steht am 28. November ein Spiel gegen Aufsteiger SV Elversberg an. Die Mannschaft muss nun hoffen, die verlorene Derby-Partie schnell zu vergessen und sich auf die nächsten Herausforderungen zu konzentrieren. Die Wut von El Mala muss nun in Motivation für die nächste Partie umgemünzt werden.