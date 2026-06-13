El Mala: Transfer-Ente abgebrochen, aber Chancen auf einen Verbleib bestehen

Der 19-jährige Stürmer El Mala wurde von der TSG in einem Wortspiel auf die dort kursierenden Spekulationen reagiert. Der Stürmer selbst war im Sommer nach einer Leihe zum Drittligisten Viktoria Köln zur Geißbock-Elf zurückgekehrt und rettete den 1. FC Köln beinahe im Alleingang vor dem Abstieg. Allerdings gab es einen Abbruch bei einem möglichen Transfer zu den Londoner, da Brentford, Tabellen-Neunter der Premier League, nicht der richtige Schritt für ihren Jungen war. Die Chancen auf einen Verbleib des Mega-Talents sind aber gering, da das Transferfenster noch bis Ende August offen bleibt. Es gibt weiterhin englische Top-Klubs, die den Kölner Dribbel-Künstler wollen, und der Transfermarkt auf der Insel erst im August richtig Fahrt aufnimmt.

Der 19-jährige Stürmer El Mala (auch bekannt als Said El Mala ) wurde von der TSG in einem Wortspiel auf die dort kursierenden Spekulationen reagiert. Die TSG repostete einen User, der sich um Gerüchte rund um den Stürmer für den FC Köln und den FC Bayern umgerechnet hatte.

Der Express hatte zuvor über ein mögliches Interesse der TSG an El Mala berichtet. Der Stürmer wäre quasi ein 1:1-Ersatz für den TSG-Juwel, der bei Manchester United ganz oben auf der Liste steht. Der Stürmer selbst war im Sommer nach einer Leihe zum Drittligisten Viktoria Köln zur Geißbock-Elf zurückgekehrt und rettete den 1. FC Köln beinahe im Alleingang vor dem Abstieg.

Allerdings gab es einen Abbruch bei einem möglichen Transfer zu den Londoner, da Brentford, Tabellen-Neunter der Premier League, nicht der richtige Schritt für ihren Jungen war. Die Chancen auf einen Verbleib des Mega-Talents sind aber gering, da das Transferfenster noch bis Ende August offen bleibt. Es gibt weiterhin englische Top-Klubs, die den Kölner Dribbel-Künstler wollen, und der Transfermarkt auf der Insel erst im August richtig Fahrt aufnimmt





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